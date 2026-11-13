Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar\'ın yeni hocası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine Arjantinli Mauricio Pochettino'nun getirildiğini açıkladı. 54 yaşındaki deneyimli teknik adam, İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Manchester United, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Arjantinli çalıştırıcı, İngiliz deviyle 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.

Şu anda ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Pochettino, 15 Kasım'da oynanacak ABD-Haiti karşılaşmasının ardından Manchester'a gidecek. İngiliz kulübü, 54 yaşındaki teknik adamın 18 Kasım'da görevine başlayacağını açıkladı.

MANCHESTER UNITED'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada Arjantinli çalıştırıcının kariyerine ve futbol anlayışına dikkat çekti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arjantinli teknik adam, yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı futbol anlayışı, güçlü ve uyumlu takımlar oluşturmaya olan bağlılığı ve oyuncuları bireysel olarak geliştirmedeki olağanüstü başarısıyla tanınıyor.

Pochettino, birçok ligde tutarlı bir şekilde en üst düzeyde performans sergilemiştir. Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Pochettino, daha sonra Southampton'a katılmış ve 2014 yılında kulüp rekoru olan Premier Lig puan toplamını elde etmiştir.

Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası

Tottenham Hotspur'da geçirdiği beş tam sezon boyunca Pochettino, kulübü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin düzenli katılımcılarından biri haline getirdi; dört sezon üst üste turnuvaya katılma hakkı kazandı ve 2019'da kulübü bu turnuvadaki ilk finaline taşıdı.

2021 yılında Paris Saint-Germain'e katılan Pochettino, burada Ligue 1 şampiyonluğu, Coupe de France ve Trophée des Champions'ı kazandıktan sonra 2023 yılında Chelsea'ye geçti. Son olarak, ABD Erkek Milli Takımı'nı FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı."

2,5 YIL SONRA İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Mauricio Pochettino, Manchester United ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 2,5 yıl aradan sonra İngiltere'ye geri döndü. Premier Lig'de daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam, kariyerinde Espanyol ve Paris Saint-Germain'de de görev yaptı. Eylül 2024'ten bu yana ABD Milli Takımı'nın başında bulunan Pochettino, 18 Kasım itibarıyla Manchester United'daki yeni görevine başlayacak.

Pochettino'nun yeni adresi Manchester United oldu! Kırmızı Şeytanlar resmen açıkladıPochettino'nun yeni adresi Manchester United oldu! Kırmızı Şeytanlar resmen açıkladı
Mauricio PochettinoManchester UnitedManchesterSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülke durumuna bakın burada yayınlanan haberlere bakın.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Engelli kızı için her şeyi bıraktı Polis babayla Eylül’ün kar günü Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
İslam Memiş’ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi, COP31’e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 16:42:19. #7.12#
SON DAKİKA: Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android