Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk'in geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Hollandalı savunmacıyı kadrosuna katmak için gelişmeleri takip ediyor. Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan tecrübeli futbolcuya Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi.

MILAN DA TRANSFER YARIŞINDA

İtalyan basınında yer alan haberde, Serie A devi Milan'ın da Van Dijk'i transfer listesine aldığı aktarıldı. Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kulüpte görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in Hollandalı yıldızı uzun süredir beğendiği ve gelecek sezon için önemli bir transfer hedefi olarak gördüğü kaydedildi. İtalyan ekibinin bu transferde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Suudi Arabistan kulüpleriyle rekabet etmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

VAN DIJK'TEN AYRILIK SİNYALİ

Hollanda Milli Takımı kampında geleceği hakkında konuşan Virgil van Dijk, Liverpool ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, "Sözleşme yenilenirse güzel olur, aksi takdirde başka bir yere giderim." ifadelerini kullanarak İngiliz ekibinden ayrılma ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Van Dijk'in mevcut sözleşmesini uzatmaması halinde 1 Ocak 2027'den itibaren başka kulüplerle gelecek sezon için anlaşma görüşmeleri yapabilecek olması, transfer iddialarını güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi.

KARARINDA PARA FAKTÖRÜ ETKİLİ OLABİLİR

La Gazzetta dello Sport, 8 Temmuz 2027'de 36 yaşına girecek olan Van Dijk'in kariyerindeki son büyük sözleşmelerden birine imza atabileceğine dikkat çekti. Hollandalı yıldızın ekonomik şartları ön planda tutması durumunda Suudi Arabistan kulüplerinin avantajlı olabileceği, sportif hedeflere öncelik vermesi halinde ise Avrupa'daki seçenekleri değerlendirebileceği belirtildi.

LIVERPOOL'DA TARİHE GEÇTİ

2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Virgil van Dijk, İngiliz ekibinde önemli başarılara imza attı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Hollandalı futbolcu, Liverpool savunmasının liderlerinden biri hâline geldi. Hollanda Milli Takımı'nda da kaptanlık yapan deneyimli oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

Van Dijk'in geleceğiyle ilgili henüz resmî bir karar açıklanmazken üç Türk kulübünün ilgisine yönelik iddiaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.