Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa - Son Dakika
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Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

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Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
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Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
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A Milli Takım'ın Belçika'ya 2-1 mağlup olmasının ardından eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiriler geldi. Ay-yıldızlıların sahada ne oynadığının belli olmadığını savunan Kerimoğlu, özellikle Arda Güler'in tek başına mücadele etmesine tepki gösterdi. Deneyimli yorumcu, Sergen Yalçın'ı da zorlu bir sürecin beklediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından eski milli futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, takımın ortaya koyduğu performansı değerlendirdi. Kerimoğlu, ay-yıldızlıların belirgin bir oyun anlayışı ortaya koyamadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yani şu var, bugünü izlerken kendi kendime şunu sordum: Biz bugün ne oynadık? Ne oynadık? Biliyor muyuz bir şey oynadığımızı?"

<a class='keyword-sd' href='/arda-guler/' title='Arda Güler'>Arda Güler</a> için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Milli takımın sahadaki taktik anlayışını sorgulayan Kerimoğlu, topun rakibe bırakılıp bırakılmadığının, bölge oyunu mu yoksa baskılı bir oyun mu tercih edildiğinin anlaşılamadığını belirtti.

"DÜNYA KUPASI ÇOK ETKİLEDİ"

Milli takımın yaşadığı kötü gidişatın nedenlerine de değinen Kerimoğlu, Dünya Kupası'nda yaşananların futbolcular üzerinde psikolojik etkiler bıraktığını düşündüğünü söyledi.

Deneyimli yorumcu, "Bence bu kötü gidişatın sebebi Dünya Kupası'ndaki mental anlamda oyuncu grubunun çok uzak olması, toparlayamaması. Bundan çok etkilenmişler belli." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların artık birbirlerini yakından tanıdığını vurgulayan Kerimoğlu, takım içindeki sorunların görmezden gelinmesinin ilerleyen dönemde daha büyük problemlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

"EN BÜYÜK TEHLİKE KOPUK OYNAMAK"

A Milli Takım'ın hücum organizasyonlarını da eleştiren Kerimoğlu, oyuncuların sahada yeterince üretken olmadığını ve takımda heyecan eksikliği gördüğünü belirtti.

Kerimoğlu, "E hücuma gidiyorsun hücum organizasyonlarında etkinliğin çok az. Üretkenliğimiz yok." diyerek hücumdaki sorunlara dikkat çekti.

Futbolcuların saha içindeki görüntüsünü değerlendiren eski milli oyuncu, "Yüz ifadelerine bakıyorsun durgun, kopuk. Bak en büyük tehlike bu, kopuk oynamak. Bu sahaya yansımaya başladığı zaman problemlerin en büyüğünü yaşarsınız." sözleriyle uyarıda bulundu.

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

"YAZIK GÜNAH O ÇOCUĞA!"

Tugay Kerimoğlu'nun açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise Arda Güler hakkında söyledikleri oldu. Genç yıldızın sürekli sorumluluk almaya çalıştığını belirten Kerimoğlu, takımın bütün yükünün Arda'nın omuzlarına bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Kerimoğlu, milli futbolcunun mücadeleci karakterini överek şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

"Hep arayışta. Oyundan kopmuyor. Kazanma isteği arzusu hep üzerinde var. Kaybetmemeyi bir şekilde oynayarak hem arkadaşlarına hem rakibe hissettirmeye çalışan bir karakterden bahsediyoruz."

Arda Güler'in sahada yalnız kaldığını savunan Kerimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bugün bir tek Arda bir şey yapmaya çalışıyor ya. Yazık günah o çocuğa ya. Bak gerçekten yazık günah."

"ÇOK İŞİ VAR SERGEN HOCA'NIN"

Sergen Yalçın'ın önünde zorlu bir süreç bulunduğunu ifade eden Kerimoğlu, teknik direktör değişikliğinin bütün sorunları bir anda çözemeyeceğini söyledi.

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

"Şimdi evet yeni teknik direktör bir anda geldi de değneği değdirdi de her şey değişti olmuyor. Kazansan da aynı şeyi söyleyecektim, kaybettiğinde de aynı mantıktayım. Çok işi var Sergen Hoca'nın. Allah yardımcısı olsun."

Milli takımda bundan sonraki süreçte alınacak kararların önemine dikkat çeken Kerimoğlu, kadro tercihleri, oyun sistemi ve futbolcuların performanslarının Sergen Yalçın'ın sorumluluğunda olduğunu belirtti. Deneyimli yorumcu, açıklamasını "Kim oturur kim oynar orasını bilemem, karar mekanizması kendisidir ama giden yol iyi bir yol değil gibi gözüküyor." sözleriyle tamamladı.

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
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    Yorumlar (2)

  • Kenan Sırmalı Kenan Sırmalı:
    Arda'nın nye Real Madrit'te oynadığı belli, adam tek başıba mücadele ediyo, hırslı, geri kalanlar ise Real Mardin topcusu, bir adım ikeri gidemezler, alkışlar ARDA'ya 2 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Sergen hocanın çok işi var ama bence sergenin kapasitesi var mı?...arda güler'i bu milli takımda tutmak için yakımın ne yaptığını bilir hale gelmesi gerekiyor..çünkü arda gibi kaliteli bir futbolcu dünyanın hangi takımında ilk 11'de oynar... 1 0
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SON DAKİKA: Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa - Son Dakika
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