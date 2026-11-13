Moskova'da arazi aracı patladı, sürücü ağır yaralandı: Suikast şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Moskova'da arazi aracı patladı, sürücü ağır yaralandı: Suikast şüphesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Moskova\'da arazi aracı patladı, sürücü ağır yaralandı: Suikast şüphesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Moskova'nın güneyindeki Çertanovo bölgesinde bu sabah bir Toyota Fortuner arazi aracı, park yerinden hareket ettikten yaklaşık 200 metre sonra patladı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Rus basını, aracın eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü Sergey Zavorotnıy'a ait olduğunu öne sürdü; soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki bir otomobilde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sürücü araçtan yola savrulurken otomobil kullanılamaz hale geldi. Rus basını, aracın eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcülüğünü yapan Sergey Zavorotnıy'a ait olduğunu duyurdu. Sürücünün ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARAÇ HAREKET ETTİKTEN 200 METRE SONRA PATLADI

Olay, bu sabah Moskova'nın güneyindeki Çertanovo bölgesinde bulunan Kirovogradskaya Caddesi'nde meydana geldi. Rus basınındaki bilgilere göre siyah renkli Toyota Fortuner marka arazi aracı, park edildiği yerden hareket ettikten yaklaşık 200 metre sonra büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamanın şiddetiyle aracın sol tarafındaki kapılar yerinden koparken otomobilin parçaları yola savruldu. Sürücü ise patlamanın etkisiyle aracın dışına fırladı.

Moskova'da arazi aracı patladı, sürücü ağır yaralandı: Suikast şüphesi

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Olayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. Görgü tanıklarından biri, patlamanın ardından kontrolsüz şekilde ilerleyen aracın kendisine yaklaşık bir metre kala durduğunu anlattı.

Yaralı sürücünün nabzını kontrol ederek hayatta olduğunu belirleyen görgü tanığı, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Rus basınında sürücünün göğüs ve sırt bölgesinde şarapnel yaraları, bacaklarında ise ciddi hasar bulunduğu aktarıldı.

ESKİ BAŞBAKANIN BASIN SÖZCÜSÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Rus Telegram kanalları SHOT ve Mash, patlayan aracın 72 yaşındaki gazeteci ve siyaset yorumcusu Sergey Zavorotnıy'a ait olduğunu bildirdi.

Zavorotnıy, daha önce Rusya Devlet Duması'nda görev yapmış, ardından 2010-2014 yılları arasında Ukrayna Başbakanlığı görevini yürüten Nikolay Azarov'un basın sözcülüğünü üstlenmişti.

Rus basını, patlama sırasında direksiyonda Zavorotnıy'ın bulunduğunu ve ağır yaralandığını öne sürdü. Ancak yetkililer yaralı sürücünün kimliğini henüz resmen açıklamadı.

Moskova'da arazi aracı patladı, sürücü ağır yaralandı: Suikast şüphesi

PATLAYICI SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA MI YERLEŞTİRİLDİ?

Patlamanın nedenine ilişkin farklı bilgiler ortaya atıldı. SHOT, sürücü koltuğunun altına el yapımı patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini bildirirken Mash, patlayıcının aracın sürücü tarafındaki alt bölümüne sabitlendiğini ileri sürdü.

RUSYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rusya Soruşturma Komitesi, Kirovogradskaya Caddesi'ndeki patlamayla ilgili ceza soruşturması başlatıldığını açıkladı. Olay yerine sevk edilen uzman ekipler, patlamanın nedenini belirlemek üzere incelemelere başladı.

Nikolay AzarovMoskovaUkraynaDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Kelek yapanın sonu... 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
12:45
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım Bakanlık anında düğmeye bastı
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:49:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Moskova'da arazi aracı patladı, sürücü ağır yaralandı: Suikast şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android