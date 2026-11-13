Şehitler Köprüsü\'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde silahlı bir kişi paniğe neden oldu. Aracını durdurarak üzerine çıkan kişinin elinde silahla beklemeye başlaması dikkat çekti.

ARACININ ÜZERİNE ÇIKIP SİLAHLA BEKLEDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bir kişi, seyir halindeki aracını durdurdu. Ardından aracının üzerine çıkan şahıs, elindeki silahla beklemeye başladı.

Olayın nedeni ve silahlı kişinin ne amaçla aracının üzerine çıktığı henüz bilinmiyor.