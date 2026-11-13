Şehitler Köprüsü\'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmdaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halindeki bir kişi aracını durdurarak üzerine çıktı. Elinde silah bulunan kişinin diğer elinde de bayraklar olduğu görüldü. Olay yerine polis ekibi sevk edildi.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde silahlı bir kişi paniğe neden oldu. Aracını durdurarak üzerine çıkan kişinin elinde silahla beklemeye başlaması dikkat çekti.
ARACININ ÜZERİNE ÇIKIP SİLAHLA BEKLEDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bir kişi, seyir halindeki aracını durdurdu. Ardından aracının üzerine çıkan şahıs, elindeki silahla beklemeye başladı.
Olayın nedeni ve silahlı kişinin ne amaçla aracının üzerine çıktığı henüz bilinmiyor.