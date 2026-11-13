Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. Milli savunmacı, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Fransa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Türkiye- Belçika karşılaşmasının 32. dakikasında sarı kart gören Ozan Kabak, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son grup maçında görev yapamayacak.
FRANSA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Belçika karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle gruptaki beşinci maçından da puansız ayrılan Türkiye, son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde Ozan Kabak'ın cezalı duruma düşmesiyle Ay-yıldızlıların savunma hattında önemli bir eksik oluştu.
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“Hiç iyi olmadı mı? Allah aşkına 5 tane Ozan oynasa ne fark eder :)”Tüm yorumlar (3)
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