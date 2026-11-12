Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes... - Son Dakika
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Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...

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Kevin De Bruyne\'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...
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Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, Türkiye karşısında kazanılan maç sonrası Arda Güler'i övdü. De Bruyne, Arda'nın takımın en önemli ismi olduğunu belirtti ve diğer futbolcuları eleştirerek ''Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Herkes pası Arda'ya atmaya çalışıyor'' dedi.

Belçika forması giyen Kevin De Bruyne, 2-1 kazanılan Türkiye maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulunarak Arda Güler'e övgüde bulundu. 

''HERKES PASI ARDA'YA ATMAYA ÇALIŞIYOR''

Arda Güler'in takımdaki en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten De Bruyne, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Herkes pası Arda'ya atmaya çalışıyor. Biz de planımızı ona göre yaptık." dedi. 

"DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİNDE"

Sözlerine devam eden Belçikalı yıldız futbolcu Kevin De Bruyne, "Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." sözlerini sarf etti. 

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