Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor - Son Dakika
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Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor

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Avrupa, Arda Güler\'in attığı golü konuşuyor
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Belçika'yı ağırladı. Ay-yıldızlılar, Arda Güler'in 20. dakikada attığı muhteşem golle skoru 1-0 yaptı. Bu gol, kısa süre içerisinde Avrupa basınının dikkatini çekti. İşte o yorumlar...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Belçika'yı ağırladı.  Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk resmi sınavına Belçika karşısında çıkan A Milli Futbol Takımı, maça fırtına gibi başladı. 

ARDA GÜLER'DEN ŞAHANE GOL

Karşılaşmanın 20. dakikasında sahneye çıkan milli yıldızımız Arda Güler, ceza sahası dışından sol ayağıyla çıkardığı enfes vuruşla kaleciyi mağlup ederek stadyumu ayağa kaldırdı.

AVRUPA ARDA'YI KONUŞUYOR

Genç yıldızın bu şık golü sonrası Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri ve yayın organları da Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı. 

İşte o yorumlar:

Marca: "Arda Güler yine sihrini konuşturdu! Belçika karşısında ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle takımını öne geçirdi.''

AS: "Arda Güler resitali. Genç yıldız, muhteşem bir gol attı.''

Mundo Deportivo: "Arda Güler'in kalitesi sahaya damga vurdu. 20. dakikada attığı estetik golle Belçika kalecini çaresiz bıraktı."

HLN: Belçika, Türk mücevher Arda Güler'i durduramadı.''

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