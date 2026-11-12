Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor

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Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor
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3 yorum

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam Albashir ile aynı cezaevi bloğunda kaldığı ortaya çıktı.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki günlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 

12 METREKARELİK KOĞUŞTA KALIYOR

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre Fatma Betül Sayan Kaya, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik bir koğuşta tutuluyor. Koğuşun yalnızca Kaya'nın kullanımına açık bir avluya açıldığı, avlunun ise sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar açık olduğu belirtildi. Kaya'nın cezaevine getirilmesinden önce kalacağı koğuşun temizlendiği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

AVUKAT GÖRÜŞMELERİNDE ÖZEL TEDBİRLER ALINIYOR 

Cezaevine gelen bazı avukatların anlatımlarına göre Kaya, ilk avukat görüşmesini C1 kabininde gerçekleştirdi. Görüşmelerini yalnızca bu kabinde yaptığı belirtilen Kaya'nın diğer tutuklu ve hükümlülerle temas etmesini önlemek amacıyla özel tedbirler alındığı öne sürüldü. Görüşme sırasında yan taraftaki C2 kabinine kimsenin alınmadığı, bir cezaevi görevlisinin kabinin dışında beklediği ve görüşme kabininin kapısının kilitlendiği iddia edildi.

"İKİ ÇOCUĞUM VAR" DİYEREK AĞLADI

Uludağ'ın aktardığı haberde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de Kaya'nın ilk avukat görüşmesinde yaşadıkları oldu. Tanıkların anlatımına göre Kaya, görüşme sırasında "İki çocuğum var" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada yakın kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı belirtildi. Kaya'nın tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile de selamlaştığı, Ersoy'un kendisine "Geçmiş olsun" dediği aktarıldı.

BABASI AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ, KARDEŞİ ZİYARET ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan'ın üstlendiği belirtildi. Ramazan Sayan'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderek kızıyla görüştüğü bildirildi. Kaya'nın kardeşi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle cezaevine giderek kardeşini ziyaret ettiği aktarıldı. Kaya'nın bunların dışında diğer avukatların görüşme taleplerini kabul etmediği öne sürüldü.

AYNI BLOKTA İSTİKLAL SALDIRISININ FAİLİ DE KALIYOR

Kaya'nın koğuşunun, kadın tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğu C Blok'ta yer aldığı belirtildi. Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre aynı blokta Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Buğra Gökçe, Fatma Kaplan Hürriyet, Gürkan Akgün ve Seçil Erzan gibi isimlerin de bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca 13 Kasım 2022'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir'in de aynı blokta kaldığı belirtildi.

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Okurların en beğendiği yorum

“Temiz insanların içinde işi ne?”

Tüm yorumlar (3)
Fatma Betül Sayan Kayaİstiklal CaddesiFon SoruşturmasıAhlam AlbashirCezaeviTaksimGüncelSon Dakika

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1000

    Yorumlar (3)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Temiz insanların içinde işi ne? 3 1 Yanıtla
  • Sait Bakaç Sait Bakaç:
    yalan haber kadın cezaevi ayrı erkek cezaevi ayrıdır yok aynı blok yok yanyana öyle şey mi olur inanmayın 0 0 Yanıtla
    Jasmin Jasmin:
    Yalnız öbürü de kadın 2 0
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