Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Haber Videosu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine talimat verdiğini belirten Gül, "Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu" dedi. Gül, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanunlaşacağını ifade etti.

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme beklentisi sürerken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi konusunda ekonomi yönetimine talimat verdiğini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TALİMAT

Programda Gül'e, "Emeklilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışması var. Bunun şekli belli oldu mu?" sorusu yöneltildi. Emeklilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem kabinede hem MKYK'de ekonomi yönetimine talimatlarını verdiler. Emeklilerimizin hak ettiği bir maaşa kavuşmaları hususunda güçlü talimatları oldu ve Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, ekonomi yönetimimiz bu konuyu çalışıyor. En hakkaniyetli, en vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde bir sonuç olacaktır diye inanıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanunlaşır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül 

DÜZENLEME KANUNLAŞACAK

Gül'ün açıklamasına göre emeklilere yönelik düzenleme üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kanunlaşması öngörülüyor. Ancak düzenlemenin kapsamı, maaşlara ne kadar iyileştirme yapılacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz bir ayrıntı paylaşılmadı.

"VATANDAŞLARIMIZ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında korunmasına yönelik güçlü talimatları olduğunu vurgulayan Gül, çalışmaların vatandaşları memnun edecek ve hakkaniyetli bir sonuçla tamamlanacağına inandığını ifade etti.

Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilirOcak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandıEmekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Recep Tayyip ErdoğanAK PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Bodrum’da 17 yaşındaki gencin öldüğü kavga: Reality şov yıldızı tutuklandı Bodrum'da 17 yaşındaki gencin öldüğü kavga: Reality şov yıldızı tutuklandı
Afrika ülkesinde altın patlaması Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata Seyirci bu detayı affetmedi Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:42
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
13:41
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata Seyirci bu detayı affetmedi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:16:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android