Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi - Son Dakika
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Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi

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Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
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Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
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Hong Kong'da yaklaşık 30 Japon cinsel içerikli film yıldızının katılması planlanan büyük organizasyon, etkinliğe saatler kala iptal edildi. Bazı oyuncular ülkeye girişlerine izin verilmediğini öne sürerken, Hong Kong Göçmenlik Dairesi iddiaları reddetti. Üç gün sürmesi planlanan etkinliğin iptal edilmesiyle hayran buluşmaları da gerçekleştirilemeyecek.

Hong Kong'da 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Mega Fans Expo 2026" adlı organizasyon, beklenmedik bir kararla iptal edildi. Regal Airport Hotel'de yapılması planlanan etkinlikte, Japonya'dan yaklaşık 30 cinsel içerikli film yıldızının hayranlarıyla bir araya gelmesi bekleniyordu.

Hong Kong'un bu alandaki ilk büyük organizasyonlarından biri olarak tanıtılan etkinlik kapsamında hayran buluşmaları, fotoğraf çekimleri, imza etkinlikleri ve sahne gösterileri düzenlenecekti. Ancak organizatörler, etkinliğin başlamasına kısa süre kala iptal kararını duyurdu.

HAVALİMANINDA GERİ ÇEVRİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

South China Morning Post ve Japon basınında yer alan haberlere göre, etkinliğe katılmak üzere Hong Kong'a gelen bazı Japon oyuncular, havalimanındaki pasaport kontrolünde ülkeye alınmadıklarını ileri sürdü.

Oyunculardan Hibiki Otsuki, kendisinin ve beraberindeki ekibin gerekli seyahat belgelerini önceden hazırladığını, buna rağmen giriş işlemlerinde sorun yaşandığını belirtti.

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Otsuki, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti. Bazı oyuncular da Japonya'ya dönmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

GÖÇMENLİK DAİRESİ İDDİALARI REDDETTİ

Oyuncuların açıklamalarının ardından Hong Kong Göçmenlik Dairesinden farklı bir değerlendirme geldi. Yetkililer, söz konusu kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmediğini, etkinliğin iptal edildiğini öğrendikten sonra Hong Kong'dan ayrılmayı tercih ettiklerini savundu.

Hong Kong'daki göçmenlik kuralları, ziyaretçi statüsündeki yabancıların gerekli çalışma izni olmadan ücretli veya ücretsiz ticari faaliyetlere katılmasını sınırlandırıyor. Bu nedenle hayran buluşmaları gibi etkinliklerde uygun izinlerin alınması gerekiyor.

Ancak yetkililer, söz konusu kuralların bu organizasyonun iptal edilmesine neden olduğunu doğrulamadı. Oyuncuların açıklamalarıyla resmi makamların verdiği bilgiler arasındaki çelişki ise henüz giderilemedi.

ORGANİZASYON TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Etkinliğin organizatörleri, yaptıkları açıklamada olağan dışı koşullar nedeniyle programın sürdürülemeyeceğini bildirdi. Üç günlük organizasyonun yanı sıra ön gösterim etkinliğinin de iptal edildiği açıklandı.

Bilet satış platformu KKday, satın alınan biletlerin ücretlerinin tamamının iade edileceğini duyurdu. Böylece hayranların oyuncularla buluşması için planlanan tüm programlar iptal edilmiş oldu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Tüh, ne güzel ufkumuzu açacaklardı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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