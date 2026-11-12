Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor

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Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
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16 yorum
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Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
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Kırmızı bültenle aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getiriliyor. Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 cinayet ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği açıklandı. Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 cinayet ve 164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi.

116 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Yeni nesil organize suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Sercan Sayal'ın tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bildirildi. Sayal hakkında toplam 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu açıklandı.

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor

90 KURŞUNLAMA, 164 TEHDİT EYLEMİ

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Sayal'ın İzmir'de çok sayıda suç eylemini organize ettiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre Sayal'ın 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eyleminin organizasyonunda yer aldığı ortaya çıkarıldı.

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."

Açıklamada ayrıca çalışmalarda görev alan emniyet birimleri tebrik edilirken Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür edildi.

Okurların en beğendiği yorum

“Okadar koli bandına yazık! İdam”

Tüm yorumlar (16)
YunanistanCinayetTürkiyeGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (16)

  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Okadar koli bandına yazık! İdam 3 0
  • alpercmhr alpercmhr:
    ee fon paraları gitti gelmedi ?? onlar kayıp değil mi 2 0
  • Senel Karan Senel Karan:
    Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Kim suçlu ise yurtdışından getirilsin. "İDAM CEZASI DA ÇIKSIN. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet akıf Gun Mehmet akıf Gun:
    Adamı fena paket etmiş Yunan polisi 1 0 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    Kargoluk paket yapmışsınız korgoya bari verseydiniz Yunan size nasıl verdi hayret şaşırdık 0 0
  • Muhammed Kucuk Muhammed Kucuk:
    Yılanın başını küçükken ezin.Rakip olmasınlar.Biz biliyoruz en büyük çete kim bu ülkede 1 0 Yanıtla
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