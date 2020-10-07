Son Dakika İzmir Haberleri

- 08:29 Asırlık zeytinler meyve verdi
ANTALYA'nın ev sahipliği yaptığı Expo 2016 alanına Ege bölgesinden taşınarak dikimi yapılan, yaşları 950'yi bulan zeytin ağaçları, meyve verdi.
- 08:17 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- 08:08 Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü İzmir'de kadın cinayeti: 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce 6 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü.
- 07:54 Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
- 07:33 Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dolu yağışına ve fırtınaya karşı sık sık uyarıldı. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde bulunduğu 7 ile turuncu kodlu uyarı yaptı.
- 02:08 İzmir'de garsonların müşteri kavgasında ortalık savaş alanına döndü
İzmir'in Konak ilçesinde, eğlence mekanlarının bulunduğu alanda garsonlar arasında kavga çıktı.
- 02:05 İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı
İZMİR'in Konak ilçesinde, iki eğlence mekanının garsonları arasında 'müşteri kapma' nedeniyle kavga çıktı.
- 01:13 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
- 00:59 Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak.
- Dün 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 8 EKİM 2020
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.
- Dün 22:47 Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklif, Genel Kurulda
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Bu teklifi (Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi) verimli topraklarımızın imara açılması, 'hobi bahçesi' adıyla tahrip edilmesi ve toprağın verimliliğini kaybetmesi tehlikelerine karşı önemli bir girişim...
- Dün 21:34 Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi
SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.
- Dün 20:51 Son dakika... İzmir'de fabrikada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde çalıştığı bir fabrikada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
- Dün 19:43 İzmir'de "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" paneli düzenlendi
Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünce, "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" başlıklı panel düzenlendi.
- Dün 19:39 Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
- Dün 18:45 Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
- Dün 18:41 TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu
Muğla'da 1885 ton narenciye, ihale ile satışa çıkarıldı.
- Dün 17:59 Başkan Çondur, Dünya Pamuk Günü etkinliğinde sektöre dair konuştu
Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü kapsamında "Pamuk Hakkında Gerçekler" konulu etkinlik düzenledi.
- Dün 17:46 Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan destek istedi
Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bakan Karaismailoğlu'ndan ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.
- Dün 17:37 Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
TÜRKİYE'de yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçilmeye başlanmasıyla Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na büyükşehirlerden gelen yazlıkçılar 1'inci adreslerine dönmeye başladı.
- Dün 17:28 Girdiği evde çantasını bırakan hırsızlık zanlısı, başka eve girerken yakalandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 2 ay önce hırsızlık için girdiği evde yakalanacağını anlayınca sırt çantasını bırakarak kaçan Vural Yıldızbakan (37), başka bir eve girmeye çalışırken yakalandı.
- Dün 17:14 'İnsan Niçin Anlatır?'
Redingot Kitap tarafından okura sunulan kitap, "İnsan niçin hikaye anlatır?
- Dün 16:28 Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak.
- Dün 16:24 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi
Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş, motorine ise 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.
- Dün 15:59 3. Uluslararası İzmir Festivali için 169 ülkeden oy kullanıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında 169 ülke üzerinden 5 milyon 363 bin 27 oy kullanıldığı bildirildi.
- Dün 15:17 CEPTETEB'e "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülü
Türk Ekonomi Bankası (TEB), dijital bankacılık platformu CEPTETEB ile Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği "En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020" kapsamında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülünü aldı.
- Dün 14:45 İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum
İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 doktorun darbedilmesi olayında gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Dün 14:37 Hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
- Dün 14:07 Dünya Pamuk Günü kutlanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, pamukta üreticileri memnun edecek destekleme miktarının en kısa zamanda açıklanacağını bildirdi.
- Dün 13:59 Karşıyaka'da golcüler çalışıyor
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka'da golcüler de lige iyi bir giriş yaptı.
- Dün 13:43 Son Dakika | MHP İzmir İl Kongresi'nde geri sayım
Son dakika politika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "12 bin delege ve 25 bin kişi ile birlikte 30 ilçe kongremizi Türk milliyetçilerine yakışır büyük bir olgunluk, heyecan ve disiplinle gerçekleştirdik.
- Dün 13:39 "Beyaz Altın" pamuk için toplandılar
7 Ekim Dünya Pamuk Günü kapsamında sektör yetkilileri, "Pamuk Hakkında Gerçekler" başlıklı oturumda bir araya geldi.
- Dün 13:33 Meteorolojiden "sağanak" uyarısı
Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak bekleniyor.
- Dün 13:28 Borsada günün ilk yarısı (2)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
- Dün 13:15 Meteorolojiden İzmir için yağış uyarısı
İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
- Dün 13:11 Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi
Ödemiş ilçesinde, dünyayı etkisine alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alternatif pazaryerleri oluşturuluyor.
- Dün 13:09 HES kodu, kontrollü sosyal hayatın parçası haline geldi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı kişilerin toplumdan izole edilmesi açısından büyük önem taşıyan, kodu paylaşanın risk taşıyıp taşımadığının öğrenilmesini sağlayan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, kontrollü sosyal hayatın parçası haline geldi.
- Dün 12:52 Çeşme Romanlar Derneğinden Kaymakam Çakıcı'ya ziyaret
Çeşme Romanlar Derneği, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'yı ziyaret ederek nezaket ziyaretlerini sürdürdü.
- Dün 12:48 Başkan Soyer'den Mimarlık Haftası'nda Kemeraltı ve Kültürpark açıklaması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından Mimarlık Haftası nedeniyle düzenlenen "Kent hakkı İzmir projeleri" konulu söyleşiye katıldı.
- Dün 12:31 Karaburun'da 50 kiloluk orkinos, ilgi odağı oldu
İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların ağına takılan 50 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, görenlerin ilgisini çekiyor.
- Dün 12:31 Kuzey Ege için sağanak uyarısı
Kuzey Ege'de yarın yerel dolu yağışıyla gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- Dün 12:29 Altay'da Burak güven verdi
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın kalesini koruyan Burak Öğür, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi.
- Dün 12:29 Başkan Gümrükçü'den STK'lara 500 gün sunumu
"Arı Gibi Petek Petek 500 Günlük Emek" sloganıyla göreve geldiği 1,5 yıllık süreçte hayata geçirdiği hizmet ve projelerin sunumunu yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi parti teşkilatlarının ardından sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
- Dün 12:25 Son dakika haberi... Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı
Son dakika haberi: Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerin sayısı 21'e çıktı.
- Dün 12:22 Altınordu'da Ahmet tam isabet
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Ahmet İlhan Özek, ilk 4 haftada sergilediği performansla tam not aldı.
- Dün 12:14 Ege Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı DNA aşısı geliştirildi
İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi, TUBİTAK-MAM önderliğinde, 18 akademisyeninin çalışmasıyla koronavirüse karşı 4 DNA aşısı geliştirdi.
- Dün 12:07 Diziler yemeni fiyatını artırdı
Kahramanmaraş'ta kimyasal madde kullanılmadan tamamen doğal derilerden üretilen yemeniler yoğun ilgi görüyor.
- Dün 12:03 Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor
- Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor Ege Üniversitesi Covid-19 aşısında hayvan deneylerine geçti Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Covid-19'a karşı geliştirdikleri 4 farklı DNA aşısı prototipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdiklerini ve kısa süre önce ilk...
- Dün 11:47 Menemenspor'da Laleci'nin inancı tam
TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftayı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle son sırada tamamlayan Menemenspor'un Teknik Direktör Cenk Laleci, milli aradan sonra gerçek potansiyellerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.
- Dün 11:39 Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon
Seçili koleksiyonların yanı sıra özel koleksiyonlara da yer veren Boyner, tarzı ve stiliyle dikkat çeken Derin Mermerci ile bir araya geldi.