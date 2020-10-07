Son Dakika İzmir Haberleri

08:29 Asırlık zeytinler meyve verdi ANTALYA'nın ev sahipliği yaptığı Expo 2016 alanına Ege bölgesinden taşınarak dikimi yapılan, yaşları 950'yi bulan zeytin ağaçları, meyve verdi.

08:17 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

08:08 Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü İzmir'de kadın cinayeti: 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce 6 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü.

07:54 Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

07:33 Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dolu yağışına ve fırtınaya karşı sık sık uyarıldı. Meteoroloji, İstanbul'un da içinde bulunduğu 7 ile turuncu kodlu uyarı yaptı.

01:13 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

00:59 Benzin ve motorine zam Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 8 EKİM 2020 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

22:47 Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklif, Genel Kurulda MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Bu teklifi (Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi) verimli topraklarımızın imara açılması, 'hobi bahçesi' adıyla tahrip edilmesi ve toprağın verimliliğini kaybetmesi tehlikelerine karşı önemli bir girişim...

21:34 Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.

20:51 Son dakika... İzmir'de fabrikada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde çalıştığı bir fabrikada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

19:39 Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

18:45 Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17:59 Başkan Çondur, Dünya Pamuk Günü etkinliğinde sektöre dair konuştu Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü kapsamında "Pamuk Hakkında Gerçekler" konulu etkinlik düzenledi.

17:46 Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan destek istedi Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bakan Karaismailoğlu'ndan ilçenin yeni dönem projelerine destek istedi.

17:37 Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı TÜRKİYE'de yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçilmeye başlanmasıyla Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na büyükşehirlerden gelen yazlıkçılar 1'inci adreslerine dönmeye başladı.

17:28 Girdiği evde çantasını bırakan hırsızlık zanlısı, başka eve girerken yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 2 ay önce hırsızlık için girdiği evde yakalanacağını anlayınca sırt çantasını bırakarak kaçan Vural Yıldızbakan (37), başka bir eve girmeye çalışırken yakalandı.

17:14 'İnsan Niçin Anlatır?' Redingot Kitap tarafından okura sunulan kitap, "İnsan niçin hikaye anlatır?

16:28 Benzin ve motorine zam Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak.

16:24 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş, motorine ise 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

15:59 3. Uluslararası İzmir Festivali için 169 ülkeden oy kullanıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında 169 ülke üzerinden 5 milyon 363 bin 27 oy kullanıldığı bildirildi.

15:17 CEPTETEB'e "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülü Türk Ekonomi Bankası (TEB), dijital bankacılık platformu CEPTETEB ile Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği "En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020" kapsamında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülünü aldı.

14:45 İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 doktorun darbedilmesi olayında gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14:37 Hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

14:07 Dünya Pamuk Günü kutlanıyor Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, pamukta üreticileri memnun edecek destekleme miktarının en kısa zamanda açıklanacağını bildirdi.

13:59 Karşıyaka'da golcüler çalışıyor Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka'da golcüler de lige iyi bir giriş yaptı.

13:43 Son Dakika | MHP İzmir İl Kongresi'nde geri sayım Son dakika politika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "12 bin delege ve 25 bin kişi ile birlikte 30 ilçe kongremizi Türk milliyetçilerine yakışır büyük bir olgunluk, heyecan ve disiplinle gerçekleştirdik.

13:39 "Beyaz Altın" pamuk için toplandılar 7 Ekim Dünya Pamuk Günü kapsamında sektör yetkilileri, "Pamuk Hakkında Gerçekler" başlıklı oturumda bir araya geldi.

13:33 Meteorolojiden "sağanak" uyarısı Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak bekleniyor.

13:28 Borsada günün ilk yarısı (2) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13:15 Meteorolojiden İzmir için yağış uyarısı İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

13:11 Ödemiş'te pazaryerlerine pandemi düzenlemesi Ödemiş ilçesinde, dünyayı etkisine alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alternatif pazaryerleri oluşturuluyor.

13:09 HES kodu, kontrollü sosyal hayatın parçası haline geldi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı kişilerin toplumdan izole edilmesi açısından büyük önem taşıyan, kodu paylaşanın risk taşıyıp taşımadığının öğrenilmesini sağlayan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, kontrollü sosyal hayatın parçası haline geldi.

12:52 Çeşme Romanlar Derneğinden Kaymakam Çakıcı'ya ziyaret Çeşme Romanlar Derneği, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'yı ziyaret ederek nezaket ziyaretlerini sürdürdü.

12:48 Başkan Soyer'den Mimarlık Haftası'nda Kemeraltı ve Kültürpark açıklaması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından Mimarlık Haftası nedeniyle düzenlenen "Kent hakkı İzmir projeleri" konulu söyleşiye katıldı.

12:31 Karaburun'da 50 kiloluk orkinos, ilgi odağı oldu İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçıların ağına takılan 50 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, görenlerin ilgisini çekiyor.

12:31 Kuzey Ege için sağanak uyarısı Kuzey Ege'de yarın yerel dolu yağışıyla gök gürültülü sağanak bekleniyor.

12:29 Altay'da Burak güven verdi TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın kalesini koruyan Burak Öğür, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi.

12:29 Başkan Gümrükçü'den STK'lara 500 gün sunumu "Arı Gibi Petek Petek 500 Günlük Emek" sloganıyla göreve geldiği 1,5 yıllık süreçte hayata geçirdiği hizmet ve projelerin sunumunu yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi parti teşkilatlarının ardından sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

12:25 Son dakika haberi... Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı Son dakika haberi: Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerin sayısı 21'e çıktı.

12:22 Altınordu'da Ahmet tam isabet TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Ahmet İlhan Özek, ilk 4 haftada sergilediği performansla tam not aldı.

12:14 Ege Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı DNA aşısı geliştirildi İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi, TUBİTAK-MAM önderliğinde, 18 akademisyeninin çalışmasıyla koronavirüse karşı 4 DNA aşısı geliştirdi.

12:07 Diziler yemeni fiyatını artırdı Kahramanmaraş'ta kimyasal madde kullanılmadan tamamen doğal derilerden üretilen yemeniler yoğun ilgi görüyor.

12:03 Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor - Yerli Covid-19 aşısı Faz 1 denemeleri için gün sayıyor Ege Üniversitesi Covid-19 aşısında hayvan deneylerine geçti Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Covid-19'a karşı geliştirdikleri 4 farklı DNA aşısı prototipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdiklerini ve kısa süre önce ilk...

11:47 Menemenspor'da Laleci'nin inancı tam TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftayı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle son sırada tamamlayan Menemenspor'un Teknik Direktör Cenk Laleci, milli aradan sonra gerçek potansiyellerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.