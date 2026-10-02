İzmir İtfaiyesi, arabalı yolcu gemisinde yangın tatbikatında 2 kişiyi kurtardı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deniz ulaşımında yaşanabilecek acil durumlara karşı körfezde sefer yapan bir arabalı yolcu gemisinde tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği gemide taşınan bir araçta yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken yolcular tahliye edildi, yaralılar kurtarıldı. Panikle denize atlayan iki kişi ise dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İZDENİZ, deniz ulaşımında yaşanabilecek araç yangınları ve acil durumlara karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla tatbikat düzenledi. İtfaiye Haftası kapsamında Üçkuyular Vapur İskelesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, arabalı yolcu gemisinde taşınan bir araçtaki yangın senaryosu üzerinden ekiplerin müdahale ve kurtarma çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve AKS ambulansları sevk edildi. Ekipler bir yandan araçtaki yangına müdahale ederken diğer yandan gemide bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliyesini sağladı. Yaralı olarak canlandırılan yolcular da ekipler tarafından güvenli bölgeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DENİZE ATLAYAN İKİ KİŞİYİ DALGIÇLAR KURTARDI

Tatbikatın en dikkat çekici bölümünde, yangın ve yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan iki yolcunun denize atladığı senaryosu uygulandı. Yardım isteyen iki kazazedenin imdadına İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri yetişti.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan iki kişi itfaiye botuna alınarak kıyıya ulaştırıldı. Karaya çıkarılan kazazedeler sağlık kontrollerinden geçirildi, soğuktan etkilenmemeleri için termal battaniyeye sarıldı ve ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat, İzmir İtfaiyesi'nin 22 metrelik merdivenli aracından Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

"İZMİR HALKININ İÇİ RAHAT OLSUN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, İtfaiye Haftası kapsamında farklı acil durum senaryolarına yönelik çok sayıda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatların ekiplerin hazırlık düzeyini ve müdahale kapasitesini artırdığını belirten Karaman, İzmir İtfaiyesi'nin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurguladı.

Karaman, "İzmir halkının içi rahat olsun. İzmir İtfaiyesi ekipleri, üstlendiği sorumluluğun bilincinde. Her türlü olaya karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tatbikatlarla ekiplerimizin farklı kurumlarla koordinasyonunu ve müdahale kapasitesini sürekli geliştiriyoruz" dedi.