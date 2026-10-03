ABD\'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Atlas Okyanusu'nda yer alan Bermuda'dan ABD'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu ABD Sahil Güvenliği, arama kurtarma operasyonu başlattı.

ABD'de 6 kişiyi taşıyan Gulfstream G100 tipi özel jet kayboldu. Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı bölge olan ve Atlas Okyanusu'nun batısında yer alan Bermuda'dan ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrine giden özel jet ile Nantucket Adası açıklarında iletişimin kesildiği öğrenildi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, jetin Nantucket yakınlarında olabileceği ihtimali üzerine hava ve deniz unsurlarıyla arama çalışması başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Sahil Güvenlik'e uçağın radardan kaybolduğunu bildirdiği belirtildi. Gulfstream tipi uçağın, hasta naklinde kullanılan bir hava ambulansı olduğu açıklandı.

Söz konusu uçak, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan, Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gidiyordu.