Kendini polis olarak tanıtan çete, Üsküdar'da 79 yaşındaki emekliyi 15,5 milyon lira dolandırdı - Son Dakika
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Kendini polis olarak tanıtan çete, Üsküdar'da 79 yaşındaki emekliyi 15,5 milyon lira dolandırdı

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Kendini polis olarak tanıtan çete, Üsküdar\'da 79 yaşındaki emekliyi 15,5 milyon lira dolandırdı
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Telefonla arayıp adının sahte döviz ve altın operasyonuna karıştığını söyleyen şüpheliler, 79 yaşındaki A.A.'nın evindeki döviz ve ziynet eşyasını kontrol bahanesiyle teslim aldı. Polis, çalınanların kripto paraya çevrilip soğuk cüzdana aktarıldığını tespit etti. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Üsküdar'da 79 yaşındaki emekli A.A.'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve 'Adınız sahte dolar ve altın operasyonuna karıştı. Evdeki paraları ve altınları kontrol edeceğiz' diyerek 15 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelinin eve gelerek bir poşet içinde para ve ziynet eşyalarını aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFTARDAN SONRA GETİRİRİZ DEDİ, BİR DAHA GELMEDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne 26 Eylül'de başvuran 79 yaşındaki A.A., kendisini telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Emekli A.A., "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip adımın sahte altın ve döviz operasyonuna karıştığını söylediler. Evdeki para ve altınları kontrol etmek için alacaklarını belirttiler. Onlara inandım. Evime gelen polis olduğunu söyleyen kişiye evde bulunan para ve ziynet eşyalarını teslim ettim. O gün oruç tutuyordum. Paraları ve altınları almaya gelen kişi bana '1,5-2 saat içinde emanetleri getiririz. Sen iftarını yaptıktan sonra geliriz.' diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha hiç geri gelmeyince dolandırıldığımı anladım" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI HER ADIMI KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, parayı almaya gelen kişinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir süre sokakta bekleyen şüphelinin evlerin fotoğraflarını çektiği, daha sonra A.A.'nın bulunduğu apartmana yöneldiği görüldü. İçeride yaklaşık yarım saat kalan şüphelinin daha sonra içi para ve altın dolu çantayla ayrıldığı belirlendi.

ALTINLARI KRİPTOYA ÇEVİRİP SOĞUK CÜZDANA ATTILAR

Görüntülerin izini süren polis, şüphelinin bir süre sonra çantayı kendisini bir kafeteryada bekleyen başka bir kişiye teslim ettiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda bu kişinin bir gün boyunca çantayı yanında tuttuğu, ardından Fatih'e giderek altın ve dövizi kripto paraya çevirip soğuk cüzdana aktardığı belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para ve altınları almaya gelen, daha sonra teslim alan ve kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana atan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden A.A.'nın evine gelerek para ve ziynet eşyalarını alan kişi, kendi payına düşen 50 bin lira, 1 tam altın ve 2 gram altını polise teslim etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, çalınan paraya ulaşmak için kripto paraların aktarıldığı soğuk cüzdanın izini sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaÜsküdarGüncelDövizPolisSuçSon Dakika

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