Mehmet Pehlivan\'dan cezaevi sevkine tepki: Bu rutin değil, eziyettir

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmesine tepki gösterdi. Pehlivan, "Yargılarken de kapattığınız cezaevlerinde de adaletin değil, eziyetin ve zulmün peşinden gidiyorsunuz" açıklamasını yaptı.

GECE YARISI SEVK EDİLDİ

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan, dün gece saat 03.00 sıralarında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevke ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Pehlivan, şunları kaydetti:

"2 Ekim gecesi, gece yarısı, Çorlu Karatepe Kuyu Tipi Cezaevi'nden yüzlerce kilometre uzaktaki Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edildim. Bana makul, hukuki ve somut tek bir gerekçe dahi sunulmadı. Bunun yerine yapılanın 'rutin bir uygulama' olduğu söylendi.

İnsanları gece yarısı uykularından uyandırıp dakikalar içinde eşyalarını toplatarak yüzlerce kilometre uzağa götürmek ne zamandan beri rutin?

Haftanın dört günü aralıksız devam eden duruşmaların tam ortasında, savunma hakkını fiilen kullanılamaz hale getirecek şekilde başka bir şehre sevk edilmek ne zamandan beri rutin?

Adını doğru koyalım: Bu, rutin bir uygulama değil. Bu eziyettir, zulümdür.

KIZIMI GÖRECEKTİM

Sevk edilmeseydim, ayda yalnızca bir kez açık görüşte kavuşabildiğim kızımı görecektim. Sevkin özellikle gece yarısı, apar topar yapılmasının amacı bu muydu? Kızımı görmemi engellemek, canımı acıtmak mı istediniz?

Merakınızı gidereyim: Vurduğunuz yer acıdı.

Yargılarken de, kapattığınız cezaevlerinde de adaletin değil, eziyetin ve zulmün peşinden gidiyorsunuz.