Son Dakika Çorlu Haberleri

- 10:26 TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
- 09:40 Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 26 Şub Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 26 Şub Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza sonrası yaralı kurye, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 26 Şub Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 17 sikkeyle yakalanan kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine yapılan operasyonda, Çorlu ilçesinde durdurulan bir otomobilde 17 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir zanlı gözaltına alındı.
- 26 Şub Şüpheli araçta sikkeler bulundu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Çorlu Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda durdurulan bir araçtan 17 adet sikke ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
- 26 Şub Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alındılar
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde bir araçta kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve fişek, Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde esrar ele geçirildi. Hayrabolu Karabürçek Mahallesi'nde ise bir şahsın üst aramasında sentetik haplar bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
- 26 Şub Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından 5 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene, Çerkezköy, Çorlu'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda S.A., T.H., B.Ç., K.C. ve B.K. isimli şüpheliler arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şahısların üzerinde 84.5 gram esrar, 15 gram eroin ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınacak.
- 25 Şub Tekirdağ'da Kaçakçılıkla Mücadelede Milyonlarca Liralık Kamu Zararı Ortaya Çıkarıldı
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda Tekirdağ'da yüz binlerce malzeme ve kilolarca tütün ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 8 milyon TL değerinde yakalama gerçekleştirildi ve 150 milyon TL kamu zararı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, bir fabrikada kayıtdışı üretim yapıldığı tespit edildi ve 150 milyon TL kamu zararı daha ortaya çıkarıldı.
- 25 Şub Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 25 Şub Bayraktar Akıncı C, İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı
Baykar, yapay zeka büyük dil modeli T3 AI'LE paylaşımının ardından Bayraktar Akıncı C TİHA'nın ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Akıncı C, 2×850 HP gücünde motorlara sahip olup, 1 saatten fazla havada kalma süresi ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, çeşitli mühimmatları kullanabilme özelliğine sahiptir.
- 24 Şub Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da Taşkınlar Samsun Gücü Spor Kulübünün açılışını yaparak, sporcularla bir araya geldi. Bak, sporcuların gösterilerini izledi ve takım hakkında bilgi aldı. Konuşmasında amatör kulüplere verilen desteklerin önemine vurgu yapan Bak, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e destek verilmesini istedi.
- 24 Şub Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi
Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirilen durgun sulardan geçiş eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerle göz doldurdu. Türk yapımı olan 'Samur' araçları, suya girerek kısa sürede seyyar köprü haline gelerek tank ve askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı.
- 24 Şub 4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Tekirdağ'da kaçak tütün ve sigara üretim aksamları ele geçirildi. Ayrıca Mersin, Kocaeli ve Ankara'da kaçak eşyalar yakalanarak 328 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık önlendi. Toplamda 4 ilde yapılan operasyonlarda 22 milyon Türk Lirası değerinde 7 adet lüks araç ele geçirildi.
- 24 Şub Ticaret Bakanlığı Operasyonlarında 508 Milyon Lira Değerinde Kaçak Ürün Yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda kaçak tütün ve sigara üretim aksamları, kaçak eşyalar ve lüks araçlar ele geçirildi. Toplamda 150 milyon lira kamu zararı ortaya çıkarıldı ve 7 lüks araca el konuldu.
- 24 Şub Gümrük Muhafaza ekipleri dört ilde kaçakçılık operasyonu düzenledi
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında dört ilde toplamda 22 milyon Türk Lirası değerinde 7 adet lüks araç ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli ürün ve eşyaların yakalanmasıyla toplamda 508 milyon Türk Lirası değerinde malzeme ele geçirildi.
- 23 Şub Çorlu tren faciası sırasında görevden alınan Veysi Kurt, genel müdürlük görevine getirildi
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Veysi Kurt'un genel müdürlük görevine getirilmesine tepki gösterdi. Faciada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, atamanın adaleti sorguladığını belirtirken, Zeliha Bilgin ise sorumlu kişilerin ödüllendirildiğini ifade etti. Ailelerin avukatı Akçay Taşçı ise bu kararın TCDD yönetiminin ders almadığını kanıtladığını söyledi.
- 23 Şub Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt yeniden TCDD Müdürlüğüne atandı
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
- 23 Şub İpsala OSB'de Fabrikaların Üretimine Bu Yıl Başlanacak
Edirne'nin İpsala ilçesinde, altyapı çalışmalarında sona gelinen Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak fabrikaların bir bölümünde üretimin bu yıl başlaması öngörülüyor. Yunanistan'a sınır ilçede, sınır kapısına 5 kilometre mesafede 350 dönüm alan üzerine, 29 parsel olarak planlanan OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor. Yüzde 80'i tamamlanan çalışmaların bitmesinin ardından fabrikalar inşa edilmeye başlanacak. Parsellerin dolması halinde bölge, 750 dönüme kadar genişleyebilecek. OSB'nin uluslararası kara yolu üzerinde ve sınır kapısına yakın olması, ihracat yapan üretici firmalar için avantaj oluşturuyor.
- 23 Şub Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden 2 bin 914 genç başvurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanmaya başlayan Aile ve Gençlik Fonu'na başvurularda son durumu aktardı. Bakan Göktaş, "Bu sabah itibarıyla 2914 çift başvurmuş durumda. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.
- 23 Şub Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde firari hükümlüler yakalandı
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan 3 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
- 22 Şub Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile ilk testinde hedefi başarıyla vurdu
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
- 22 Şub Tekirdağ'da İşçi Çukura Düştü, Hafif Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın otoparkında yapılan izolasyon çalışması sırasında bir işçi çukura düştü. Hafif yaralanan işçi, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada suçüstü yakalanan şüphelilerle birlikte kazıda kullanılan malzemeleri ele geçirdi.
- 22 Şub Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Çorlu Yenice Mahallesi'nde bir şahsın evinde 25 litre kaçak içki, Muratlı Kepenekli Mahallesi'nde ise bir araçta 12 adet ecstasy hap, 35 adet sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, Muratlı Kepenekli Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde ise 18 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
- 22 Şub Tekirdağ'da Otobüs Firmalarına Emniyet Kemeri Uyarısı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, otobüs firmalarının personeline ve yolcularına emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan toplantılarda trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca otobüs terminallerindeki etkinliklerde de yolculara emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğu vurgulandı.
- 22 Şub Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Otobüs Firmalarına ve Yolculara Emniyet Kemeri Kullanımının Önemini Anlattı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının yetkilileri ve personellerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantılarda, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca terminallerde, şehirlerarası seyahat eden yolculara da emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.
- 22 Şub Çalışma esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralı
Tekirdağ Çorlu'da bir apartman önünde izolasyon çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. İşçi çukura düşerek yaralandı. Olay sonrası yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
- 21 Şub Tekirdağ'da silah ve mermi ele geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde M.D. ve E.S. isimli şahısların üzerinden silah, kasatura, bıçak ve mermi ele geçirdi. Ayrıca Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde M.A.A. isimli şahsın üzerinde de bir tabanca ve fişekler bulundu. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
- 21 Şub Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu Önerler Mahallesi'nde B.T. isimli şahsın üzerinde 3 gram uyuşturucu, Hayrabolu ilçesinde ise S.I. isimli şahsın kaba üst aramasında 2 adet payp ve 5,2 gram bonzai ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- 21 Şub Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda bazı adres ve otomobillerde arama yaptı. Operasyonda, 126 gram bonzai, 991 sentetik ecza, 10 gram eroin, 10 gram skunk, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- 20 Şub Tekirdağ'da jandarma operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, Çorlu Türkgücü Mahallesinde V.Ü. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 8 adet fişek, Kapaklı Pınarça Mahallesinde D.K. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metamfetamin, G.Ö. isimli şahsın üst aramasında 6 adet sentetik ecza hapı, Ergene Ulaş Mahallesinde ise C.Ş. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
- 20 Şub Saray, Çorlu ve Kapaklı'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları
Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 528 puro ele geçirildi ve işletme sahibine idari para cezası uygulandı. Çorlu ilçesinde ise bir zanlı üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişeklerle yakalandı. Kapaklı ilçesinde ise bir zanlı üst aramasında uyuşturucuyla yakalandı.
- 19 Şub Prof. Dr. Naci Görür: Marmara'da iki fay birden kırılırsa 7,4'e kadar deprem olabilir
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremiyle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, ''Marmara'da Adalar fayının boyu 45 kilometre eğer bu fay kırılırsa, en fazla 7 şiddetinde deprem üretir. Diğeri Yeşilköy açıklarından başlayıp Orta Marmara çukurluğuna kadar gelen 65-70 kilometrelik Kumburgaz fayıdır eğer kırılırsa minimum 7,2 şiddetinde deprem üretir. Bu ikisi birden kırılırsa şiddet 7,4'e kadar çıkar.'' ifadelerini kullandı.
- 19 Şub Tekirdağ'da Deprem Riski Analizi Yapılıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, kentteki riskli binaları tespit etmek için çalışma yürütüyor. Çalışmalar pilot bölge olarak seçilen Çorlu ilçesinde başladı ve bugüne kadar 60 binanın incelenmesi gerçekleştirildi. Riskli olan binaların tespit edilerek güçlendirme çalışmalarına katkı sağlanacak ve sonuçlar belediye ve kurumlarla paylaşılacak.
- 19 Şub Tekirdağ Kapaklı'da Çalınan Otomobil Çorlu'da Bulundu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalınan bir otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde bulundu. Çalıntı araç, park halinde bulunarak yediemin otoparkına çektirildi ve şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- 19 Şub Çorlu'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve 5 Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ilçedeki iki evde yapılan aramada heykel, sikke, tabanca ve mermiler bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 19 Şub Çorlu'da düğünde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir düğünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
- 19 Şub U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonası Bilecik'te Başlıyor
20-22 Şubat tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenecek olan U16 Marmara Bölge Şampiyonası'na 6 takım katılacak. Turnuva, TOKİ Spor Salonu'nda başlayacak.
- 19 Şub Çorlu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda Heykel ve Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1 adet heykel, 5 adet tarihi para-sikke, 1 adet tabanca ve 63 adet mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- 19 Şub Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 1041 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet ekstazi hap, 2 adet sentetik ecza hap, 33 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 2 adet extacy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet av bıçağı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
- 19 Şub Tekirdağ Çorlu'da düğünde çıkan kavga nedeniyle düğün yarıda kaldı
Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta düzenlenen düğün cemiyetinde gelin ve damadın yakınları arasında çıkan kavga nedeniyle düğün erken saatlerde sona erdi. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı önledi. Kavgada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- 17 Şub Çorlu'da Halk Otobüsü Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsü bir yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Gündoğdu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü ise yayaya çarptığını fark etmediğini iddia etti.
- 17 Şub Çorlu'da feci kaza: Otobüsün altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti
Tekirdağ Çorlu'da, yoldan geçerken halk otobüsünün altında kalan 62 yaşındaki engelli vatandaş hayatını kaybetti. Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
- 17 Şub Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Operasyon: 12 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı tespit edilen 38 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyonda, fuhuşa yer temini ve aracılık yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, fuhuş amaçlı kullanılan materyaller, cep telefonları ve bir havalı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda el konulan para miktarı ise 36 bin 965 TL, 700 Euro ve 400 Dolar olarak belirlendi.
- 17 Şub Çorlu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 38 zanlıdan 12'si tutuklandı. İlçede fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 25'i kadın 38 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i ev hapsiyle cezalandırıldı, diğerleri serbest bırakıldı.
- 17 Şub Çorlu'da Halk Otobüsünün Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Engelli Vatandaş
Tekirdağ Çorlu'da Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı yol ayrımında meydana gelen kazada, yoldan geçen 62 yaşındaki engelli Mustafa Gündoğdu, halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gündoğdu kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
- 17 Şub Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan aramalarda 655 uyuşturucu hap, 110 gram skunk ve 23 gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 16 Şub Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 14 Şubat'ta Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığında ve Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bayraktaroğlu'nun inceleme ve denetlemelerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
- 16 Şub Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ ve Kırklareli'de incelemelerde bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tekirdağ'daki 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Kırklareli'ndeki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
- 16 Şub Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da Çorlu ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına düzenlenen operasyonda, 25'i kadın 37 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 16 Şub Çorlu'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25'i kadın 37 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 25'i kadın olmak üzere 37 kişi yakalanırken, operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 kadın da Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyon sonucunda ise 20 cep telefonu, cinsel amaçlı kullanılan materyal ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.
- 16 Şub Çorlu'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25 kadın dahil 37 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 25'i kadın olmak üzere 37 kişi yakalandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, fuhuşa yer temini ve aracılık ettiği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 kadın da Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı kullanılan cep telefonları, cinsel amaçlı materyaller ve bir havalı tabanca ele geçirildi. Toplamda 37 kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
- 15 Şub Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 14 Şub Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Okullarda ve Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Eğitim Verdi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda ve trafik eğitim parkurunda öğrencilere eğitim verdi. Çerkezköy ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda 80 öğrenciye trafik eğitimi semineri düzenlendi ve ardından uygulamalı trafik bilgileri Çorlu Trafik Parkuru'nda öğrencilere aktarıldı. Ayrıca öğrencilere Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı dağıtıldı.
- 14 Şub Tekirdağ'ın 4 ilçesinde silah ve uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Malkara ve Saray ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 98 adet mermi, 3 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 21 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
- 13 Şub TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, sağlık sorunu yaşadığını belirterek tedavi sürecinde kendisini arayan siyasi partilere teşekkür etti. Gündem dışı olarak 3 milletvekiline söz verildi.
- 12 Şub Tekirdağ Çorlu'da otomobilin çarptığı yaşlı yaya yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 12 Şub Tekirdağ Çorlu'da otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yaya yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yaya yaralandı. Kaza sonrası yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 11 Şub Erdoğan: Tekirdağ'da 2 bin 919 konut ve 469 iş yerinin dönüşümünü sağladık
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da, kentsel dönüşümde riskli yapı olarak tespit edilen 2 bin 919 konut ve 469 iş yerinin dönüşümünü sağladıklarını belirtti. Erdoğan, Tekirdağ'ı, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel'le tüm ilçelerde el ele vermek suretiyle yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
- 11 Şub Cüneyt Yüksel, Çorlu'da ziyaretlerde bulundu
Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Yüksel, kenti birlik ve beraberlik içinde geliştireceklerini belirterek, ilçe için hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Yüksel, vatandaşların fikir ve önerilerini not alarak, gerçek belediyecilik vizyonuyla daha güzel bir Çorlu için çalışacaklarını ifade etti.
- 10 Şub Tekirdağ'da yaya geçidinde motosiklet çarpışması: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki motosikletin yaya geçidinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 10 Şub Tekirdağ'da öğrenciler Sadık Ahmet filmini izledi
İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen 'Haydi çocuklar sinemaya gidelim' etkinliği kapsamında 205 öğrenci, Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı 'Sadık Ahmet' filmini izledi. Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
- 10 Şub Tekirdağ'da Öğrencilere Yönelik Sinema Etkinlikleri
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Ortaokul öğrencilerine yönelik sinema etkinlikleri düzenleniyor. Emniyet Müdürlüğü polisi ve öğrenciler, Sadık Ahmet filmi gösterimiyle bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.
- 10 Şub Çorlu'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Nusratiye Mahallesi Poyraz Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında evde hasar oluştu.
- 09 Şub KGM'nin iş makinesi düzeltmeye çalıştığı çukuru obruğa çevirdi
Tekirdağ Çerkezköy'de Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinesi, çukuru kapatmaya çalışırken çukura düştü. İş makinesi çukuru daha da büyüterek yolu adeta obruğa çevirdi. Kazada iş makinesi operatörü yaralanmadı ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrasında yol tek şeride düşerek trafik yoğunluğu yaşandı.
- 09 Şub Çerkezköy'de çukurda çalışan iş makinesi çukura düştü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yol çökmesi sonucu oluşan çukurda çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makinesi de çukura düştü. İş makinesi çukuru daha da büyüterek yolu obruğa çevirdi. Facianın eşiğinden dönülürken, iş makinesi vinçle kaldırıldı.
- 09 Şub Tekirdağ'da Sigara İzmariti Ev Yangınına Neden Oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartmanın 3. katında eşyaların üzerine düşen sigara izmariti yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangın sonucunda evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
- 09 Şub Tekirdağ Çorlu'da Otomobil Duvara Çarptı: 3 Genç Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, gece yarısı Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde bina duvarına çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 09 Şub Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda bir araçta tabanca ve fişek, bir şahsın üzerinde bonzai ve metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
- 08 Şub Çorluspor 1947, Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı
Çorluspor 1947, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Feriköyspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi ekip, maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan, Ergene Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi ve gündem maddeleri karara bağlandı. Çorlu Belediyesi ise toplu iş sözleşmesi imzaladı ve çalışanlarına yüzde 85 oranında zam yapıldı.
- 08 Şub Tekirdağ Çorlu eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yangın çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde birikmiş hurda atık malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, çevredeki insanları korkuttu.
- 08 Şub Tekirdağ'dan 15 Ülkeye İhracat Yapan Tekstil Firması Güneş Enerjisiyle Üretim Yapıyor
Çapkınoğlu Tekstil, Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasıdır. Firma, üretim için kullandığı elektriğin yüzde 70'ini güneş enerjisi santralinden elde etmektedir. Çatısına yerleştirilen 1152 güneş paneli sayesinde yıllık ortalama 700 bin kilovatsaat enerji üreten firma, enerji tüketiminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Bu sayede üretim giderlerini düşürmeyi ve pazar payını artırmayı hedefleyen firma, temiz enerji üretimiyle uzun vadede de katkı sağlamayı planlamaktadır.
- 08 Şub Çorlu'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç yaya bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 08 Şub Bodrum'da Bisikletli Piyano Dinletisi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Zafer Mat, özel olarak tasarlanmış 3 tekerlekli bisiklet üzerine monte ettiği piyanosuyla yerli ve yabancı turistlere piyano dinletisi sunuyor. Mat, hiçbir eğitim almadan duyguları ve ritim bilgisiyle 17 yıl önce arkadaşlarının hediye ettiği piyanoyla çalmayı öğrendiğini belirtiyor. Amacı ise sanatı çocuklara ve gençlere aşılamak.
- 08 Şub Çorlu'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Ev Alev Alev Yandı
Tekirdağ Çorlu'da, Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanında, işçilerin konakladığı konteyner evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteyner ev kullanılamaz hale geldi ve bir diğer konteyner evde de hasar meydana geldi. Yangının elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
- 07 Şub Tekirdağ'da Polis Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde ve sokak aralarında gerçekleştirilen üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
- 06 Şub Tekirdağ Çorlu'da Pasaj İçindeki Hurdalık İş Yerinde Yangın Çıktı
Tekirdağ Çorlu'da, Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içindeki hurdalık iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak eski ev eşyalarının bulunduğu dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
- 06 Şub Çorlu'da Belgesiz Avcılık Yapan Kişiye Cezai İşlem Uygulandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden ve sosyal medya hesabı üzerinden avcılık yaptığı belirlenen bir kişiye, avcılık belgesi olmadan avcılık yapmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Ekibi tarafından yapılan tespit sonucunda, şahsa 3134 TL idari işlem uygulandı.
- 05 Şub Tekirdağ'da Otomobil Beton Bloğa Çarptı: 3 Genç Yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kayganlaşan zeminde seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bloğa çarptı. Kazada araç paramparça olurken, içerisinde bulunan 3 genç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
- 05 Şub Çorluspor 1947 Deplasmanda Keşanspor'u 3-0 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup karşılaşmasında Çorluspor 1947, Keşanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, güzel bir oyunla kazandıklarını belirterek hedeflerinin üst lige yükselmek olduğunu söyledi. Üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığı azaldı. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğuması ve okulların tatil olmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalma olduğunu belirtti.