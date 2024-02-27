Son Dakika Çorlu Haberleri

08 Şub 08 Şub

Bodrum'da Bisikletli Piyano Dinletisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Zafer Mat, özel olarak tasarlanmış 3 tekerlekli bisiklet üzerine monte ettiği piyanosuyla yerli ve yabancı turistlere piyano dinletisi sunuyor. Mat, hiçbir eğitim almadan duyguları ve ritim bilgisiyle 17 yıl önce arkadaşlarının hediye ettiği piyanoyla çalmayı öğrendiğini belirtiyor. Amacı ise sanatı çocuklara ve gençlere aşılamak.