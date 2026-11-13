Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde katı atık yüklü TIR devrilince şoförü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde katı atık yüklü TIR devrilince şoförü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu Hatip Mahallesi'nde Çorlu-Sarılar Çevre Yolu'na çıkmak isteyen katı atık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; devrilen araç kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen katı atık yüklü TIR'ın şoförü M.K. yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Hatip Mahallesi Çorlu- Sarılar Çevre Yolu Karatepe mevkisinde meydana geldi. Çevre yoluna çıkmak üzere bağlantı yolunda ilerlerken M.K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 RMB 339 plakalı katı atık yüklü TIR, savrularak devrildi. Kazada, M.K. yaralanırken, katı atıklar yol kenarında saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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