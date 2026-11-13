Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı

Fotoğrafta, Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonunda giydiği, göğsünde Avea sponsorluğu bulunan sarı-lacivertli formayla görülen küçük Arda Güler, elindeki ısırılmış elmayla objektife gülümsüyor.

Yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla profesyonel futbol sahnesine çıkacak olan Arda'nın çocukluk yıllarına ait bu kare, futbol yolculuğunun nerelere uzandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE'DEN REAL MADRID'E UZANAN YOLCULUK

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, 2023 yılında dünya futbolunun dev kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu.

Henüz çocukken formasını giydiği Fenerbahçe'de profesyonel futbolcu olma hayalini gerçekleştiren Arda, ardından kariyerinde çok daha büyük bir adım attı.

BİR FOTOĞRAFA KOCAMAN BİR HİKAYE SIĞDI

Bir elinde elma, üzerinde Fenerbahçe formasıyla objektife poz veren küçük çocuk, bugün Real Madrid forması giyen ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Arda Güler.

Çocukluk yıllarından kalan bu fotoğraf, bir zamanlar sarı-lacivertli formayla poz veren küçük Arda'nın dünya futboluna uzanan yolculuğunun dikkat çekici bir hatırası olarak öne çıkıyor.