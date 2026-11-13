Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı - Son Dakika
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Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı

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Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
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3 yorum

Türk futbolunun dünyaca tanınan yıldızlarından Arda Güler'in çocukluk fotoğrafı dikkat çekti. Henüz küçük yaşlarda Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonuna ait sarı-lacivertli formasını giyerek objektife poz veren Arda'nın yıllar sonra dünya futbolunun en önemli kulüplerinden Real Madrid'e uzanan hikâyesi, fotoğrafı daha da anlamlı hale getirdi.

Fotoğrafta, Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonunda giydiği, göğsünde Avea sponsorluğu bulunan sarı-lacivertli formayla görülen küçük Arda Güler, elindeki ısırılmış elmayla objektife gülümsüyor.

Yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla profesyonel futbol sahnesine çıkacak olan Arda'nın çocukluk yıllarına ait bu kare, futbol yolculuğunun nerelere uzandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı

FENERBAHÇE'DEN REAL MADRID'E UZANAN YOLCULUK

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, 2023 yılında dünya futbolunun dev kulüplerinden Real Madrid'e transfer oldu.

Henüz çocukken formasını giydiği Fenerbahçe'de profesyonel futbolcu olma hayalini gerçekleştiren Arda, ardından kariyerinde çok daha büyük bir adım attı.

Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı

BİR FOTOĞRAFA KOCAMAN BİR HİKAYE SIĞDI

Bir elinde elma, üzerinde Fenerbahçe formasıyla objektife poz veren küçük çocuk, bugün Real Madrid forması giyen ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Arda Güler.

Çocukluk yıllarından kalan bu fotoğraf, bir zamanlar sarı-lacivertli formayla poz veren küçük Arda'nın dünya futboluna uzanan yolculuğunun dikkat çekici bir hatırası olarak öne çıkıyor.

Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Okurların en beğendiği yorum

“Maşallah sana Ülkemizin GURURU İyiki varsın Arda”

Tüm yorumlar (3)
Real MadridArda GülerFenerbahçeÇocuklukDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • ismet_kayhan1985 ismet_kayhan1985:
    Maşallah sana Ülkemizin GURURU İyiki varsın Arda 7 0
  • Uğur Erdem Uğur Erdem:
    Helal olsun sana Aslan Parçası Nazar değmesin 5 0 Yanıtla
  • Barış Yetiş Barış Yetiş:
    Arda oldu 5 Yıldız ama Arda harici Değişen birşey yok ki formada hala 3 yıldız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı - Son Dakika
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