Bursa\'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa’da saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl’de rüzgarla aniden kapanan okul kapısına elini sıkıştıran 13 yaşındaki öğrencinin parmağı koptu. Kentte ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı yola düştü, savrulan motosiklet otomobile çarptı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi iptal edilirken lodosun cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
Bursa ve ilçelerinde etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca olumsuzluklara yol açtı. Rüzgar nedeniyle 2 kişi yaralanırken ağaç ve çatı devrilmeleri yaşandı, deniz ulaşımı aksadı.
KAPANAN KAPIYA SIKIŞAN PARMAĞI KOPTU
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki Cerrah Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında Recep O. (13), sınıftan çıkmak istediği sırada rüzgarla aniden kapanan kapıya elini sıkıştırdı. Sol elinin yüzük parmağı kopan öğrenci için sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Recep O., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan öğrenci, kopan parmağının dikilmesi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
RÜZGARIN ÇARPTIĞI KAPI HASTANELİK ETTİ
İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde ise bir evde açık bırakılan kapı, şiddetli rüzgarla hızla savrularak evdeki kadına çarptı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI
Osmangazi’de Ankara Yolu Caddesi’nde bir kuryenin kullandığı motosiklet, lodosun etkisiyle savrularak otomobile çarptı ve devrildi. O anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
APARTMANIN ÇATISI YOLA DÜŞTÜ
İnegöl’de Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatısının büyük bölümü yerinden kopup yola düştü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.
AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3'üncü Cadde’de bir fabrikanın bahçesindeki büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.
Yıldırım ilçesinde de parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.
YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle açık alanlarda ve ana caddelerde yürümekte zorlanan yayalar, zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığındı. Rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesi de düştü.
10 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
- 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
- 10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
- 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
- 14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
- 14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
- 15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
LODOS CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR SÜRECEK
Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücüler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıldı.
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