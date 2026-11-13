Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Haber Videosu

Bursa’da saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. İnegöl’de rüzgarla aniden kapanan okul kapısına elini sıkıştıran 13 yaşındaki öğrencinin parmağı koptu. Kentte ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı yola düştü, savrulan motosiklet otomobile çarptı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi iptal edilirken lodosun cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Bursa ve ilçelerinde etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca olumsuzluklara yol açtı. Rüzgar nedeniyle 2 kişi yaralanırken ağaç ve çatı devrilmeleri yaşandı, deniz ulaşımı aksadı.

KAPANAN KAPIYA SIKIŞAN PARMAĞI KOPTU

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki Cerrah Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında Recep O. (13), sınıftan çıkmak istediği sırada rüzgarla aniden kapanan kapıya elini sıkıştırdı. Sol elinin yüzük parmağı kopan öğrenci için sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Recep O., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan öğrenci, kopan parmağının dikilmesi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

RÜZGARIN ÇARPTIĞI KAPI HASTANELİK ETTİ

İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde ise bir evde açık bırakılan kapı, şiddetli rüzgarla hızla savrularak evdeki kadına çarptı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Osmangazi’de Ankara Yolu Caddesi’nde bir kuryenin kullandığı motosiklet, lodosun etkisiyle savrularak otomobile çarptı ve devrildi. O anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

APARTMANIN ÇATISI YOLA DÜŞTÜ

İnegöl’de Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatısının büyük bölümü yerinden kopup yola düştü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3'üncü Cadde’de bir fabrikanın bahçesindeki büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Yıldırım ilçesinde de parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle açık alanlarda ve ana caddelerde yürümekte zorlanan yayalar, zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığındı. Rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

10 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

  • 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
  • 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
  • 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
  • 10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
  • 14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
  • 14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
  • 15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

LODOS CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücüler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Silivri'de fırtına: Metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdıSilivri'de fırtına: Metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecekLodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardıSeferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Kaynak: DHA
Şehir HastanesiYerel HaberlerMotosikletCumartesiEğitimGüncelİnegölBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim’in sözleriyle yaktı Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Alışverişte yeni dönem Kimse sizi buna zorlayamayacak Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
13:55
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat’ı göreve getirdi
Sağlık ekibinde yeni dönem: Fenerbahçe, Dr. Halil Polat'ı göreve getirdi
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
11:17
Bir elinde silah, bir elinde bayrak Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:10:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android