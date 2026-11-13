Bursa\'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Bursa ve ilçelerinde etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca olumsuzluklara yol açtı. Rüzgar nedeniyle 2 kişi yaralanırken ağaç ve çatı devrilmeleri yaşandı, deniz ulaşımı aksadı.

KAPANAN KAPIYA SIKIŞAN PARMAĞI KOPTU

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki Cerrah Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında Recep O. (13), sınıftan çıkmak istediği sırada rüzgarla aniden kapanan kapıya elini sıkıştırdı. Sol elinin yüzük parmağı kopan öğrenci için sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Recep O., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan öğrenci, kopan parmağının dikilmesi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

RÜZGARIN ÇARPTIĞI KAPI HASTANELİK ETTİ

İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde ise bir evde açık bırakılan kapı, şiddetli rüzgarla hızla savrularak evdeki kadına çarptı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Osmangazi’de Ankara Yolu Caddesi’nde bir kuryenin kullandığı motosiklet, lodosun etkisiyle savrularak otomobile çarptı ve devrildi. O anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

APARTMANIN ÇATISI YOLA DÜŞTÜ

İnegöl’de Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatısının büyük bölümü yerinden kopup yola düştü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3'üncü Cadde’de bir fabrikanın bahçesindeki büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Yıldırım ilçesinde de parklardaki bazı ağaçlar devrildi. Bir işletmeye ait kulübe de rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak devrildi.

YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle açık alanlarda ve ana caddelerde yürümekte zorlanan yayalar, zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığındı. Rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

10 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

LODOS CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücüler, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıldı.