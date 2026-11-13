Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı

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Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim\'in sözleriyle yaktı
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5 yorum
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Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim\'in sözleriyle yaktı
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Genç teknik adam Emre Belözoğlu, dört günlük iznin ardından Fenerbahçeli oyunculara "Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. 9 da kapanır 19 da" diyerek yeni dönemin startını verecek. Belözoğlu'nun bu sözleri, Fatih Terim'in Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde söylediği "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" ifadelerini akıllara getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni dönemin mottosunu "9 da kapanır 19 da" olarak belirleyen Emre Belözoğlu, kalan 23 karşılaşmanın tamamını kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın mevcut 19 puanına 69 puan daha ekleyerek sezonu 88 puanla tamamlamayı planlayan Belözoğlu, bütün hazırlıklarını galibiyet serisi üzerine kurdu.

"PUAN FARKIYLA İLGİLENMEYECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışındaki puan farkından çok sahadaki performansa odaklanacak olan Belözoğlu, futbolcularından her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkmalarını isteyecek.

Genç teknik adamın ilk antrenmanda oyuncularına "Puan farkıyla ilgilenmeyeceğiz. Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır oynayacağız" sözleriyle seslenmesi bekleniyor. Belözoğlu, taraftarlara hem skor hem de oyun açısından iddialı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyor.

Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini <a class='keyword-sd' href='/fatih-terim/' title='Fatih Terim'>Fatih Terim</a>'in sözleriyle yaktı

FATİH TERİM DE BENZER SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ

Emre Belözoğlu'nun yeni dönem için belirlediği motto, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in geçmişte yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Terim, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olmadığını belirterek "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" ifadelerini kullanmıştı. Belözoğlu'nun "9 da kapanır 19 da" sözleri, Terim'in yıllar önce yaptığı bu açıklamayla benzerlik taşıdı.

Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim'in sözleriyle yaktı
Okurların en beğendiği yorum

“TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR”

Tüm yorumlar (5)
Emre BelözoğluGalatasarayFatih TerimFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Zamanla Akıllanan Adam Zamanla Akıllanan Adam:
    TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR 5 5
  • vedat cici vedat cici:
    çok güldüm 2 3
  • 7kp29jsbv4 7kp29jsbv4:
    cok komik bu fener oyuculari teknik elemanlari 1 2 Yanıtla
  • Cemal Küçük Cemal Küçük:
    13 yıldır aynı lafı soyluyorsunuz ama gene ağlaya ağlaya şampiyon Galatasaray diyeceksiniz ???????? 0 1
  • İbrahim Okay İbrahim Okay:
    YAV FENEV İŞİNİZ GÜCÜNÜZ BABANIZ GALATASARAYI TAKLİT ETMEK ÇOK ZAVALLISINIZ 0 0 Yanıtla
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