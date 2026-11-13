Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini Fatih Terim\'in sözleriyle yaktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni dönemin mottosunu "9 da kapanır 19 da" olarak belirleyen Emre Belözoğlu, kalan 23 karşılaşmanın tamamını kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımın mevcut 19 puanına 69 puan daha ekleyerek sezonu 88 puanla tamamlamayı planlayan Belözoğlu, bütün hazırlıklarını galibiyet serisi üzerine kurdu.

"PUAN FARKIYLA İLGİLENMEYECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışındaki puan farkından çok sahadaki performansa odaklanacak olan Belözoğlu, futbolcularından her karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkmalarını isteyecek.

Genç teknik adamın ilk antrenmanda oyuncularına "Puan farkıyla ilgilenmeyeceğiz. Biz her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır oynayacağız" sözleriyle seslenmesi bekleniyor. Belözoğlu, taraftarlara hem skor hem de oyun açısından iddialı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyor.

FATİH TERİM DE BENZER SÖZLERİ SÖYLEMİŞTİ

Emre Belözoğlu'nun yeni dönem için belirlediği motto, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in geçmişte yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Terim, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olmadığını belirterek "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" ifadelerini kullanmıştı. Belözoğlu'nun "9 da kapanır 19 da" sözleri, Terim'in yıllar önce yaptığı bu açıklamayla benzerlik taşıdı.