Fenerbahçe\'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında önemli bir değişikliğe imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, sportif hedefler doğrultusunda futbolcuların sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla sağlık departmanının organizasyon yapısının yeniden düzenlendiğini açıkladı. Yapılan değişiklik kapsamında sağlık departmanının sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirildi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"