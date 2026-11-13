8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi - Son Dakika
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8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

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8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon\'dan gönderildi
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Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Arif Sefa Ö. hakkında yeni bir karar alındı. İşlediği öne sürülen cinayetlerin ardından Eskişehir'de yakalanarak cezaevine gönderilen zanlının, güvenlik gerekçesiyle Afyonkarahisar'dan İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen olayda, Arif Sefa Ö. (28), iddiaya göre biçerdöver satışı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle dehşet saçtı. 

Şüpheli, Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak'ı (56) silahla vurarak öldürdü. Ardından kaçmak amacıyla araçlarını gasbetmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) de öldürdüğü belirtildi. Saldırılarda 1 kişi de ağır yaralandı.

8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

ESKİŞEHİR'DE YAKALANIP TUTUKLANDI

Olayın ardından araçla kaçan Arif Sefa Ö., Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İZMİR'E NAKLEDİLDİ

6 Kasım'dan bu yana Afyonkarahisar'daki cezaevinde tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledilmesine karar verildiği öğrenildi.

Bu kapsamda zanlının İzmir'deki bir cezaevine sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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