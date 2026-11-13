Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti

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Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
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Nazilli'de yaşayan 45 yaşındaki Nurcan Alp, iddiaya göre yediği mantarın ardından rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Karaciğerinde ağır hasar tespit edilen iki çocuk annesi kadın için donör çağrısı yapıldı ve nakil ameliyatı gerçekleştirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Alp, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre yediği mantarın ardından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

KARACİĞERİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de yaşayan Nurcan Alp, mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı.

NAKİL SONRASI ACI HABER

Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi Nurcan Alp'in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi'nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti - Son Dakika
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