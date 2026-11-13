Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var - Son Dakika
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Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var

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Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
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Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, listede İstanbul'un önemli ilçelerinden birinde geçmişte belediye başkanlığı yapmış bir ismin de bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik kara para soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildiği ve 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 16'sının gözaltına alındı.

LİSTEDE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Gözaltı kararı verilen kişiler arasında İstanbul'un önemli ilçelerinden birinde daha önce belediye başkanlığı görevini yürütmüş bir ismin de bulunduğu belirtildi. 

3 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor. Emniyet güçlerinin hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

EMİR SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Aile üyeleriyle birlikte soruşturulduğu dosya kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'ün, cezaevine gönderilmesinin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.

Sarıgül'ün 30 Ekim'de verdiği ek ifadede, babası Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini ileri sürdüğü aktarıldı. Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin ise söz konusu iddiaları reddettiği belirtildi.

Bugüne kadar üç kez ifade verdiği belirtilen Emir Sarıgül'ün, 4 Kasım'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA İKİ ALMAN İŞ İNSANININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü belirtilen soruşturmanın, iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldığı aktarıldı.

K.P. ve M.B. isimli şikayetçiler, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklandığını ileri sürdü. Şikayetlerin ardından Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları ve para transferleri incelemeye alındı.

1 MİLYAR EUROLUK FON VE 100 MİLYON EUROLUK TRANSFER İDDİASI

Dosyada, Sarıgül ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirket ile yurt dışındaki başka bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandığı iddiası yer aldı.

Mustafa Sarıgül'ün kamu gücünü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği de ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında ayrıca Emir Sarıgül ile ilişkilendirilen bir yalının satışına yönelik işlemler incelemeye alındı. Yaklaşık 32 milyon euro değerinde olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği öne sürüldü.

Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesinin kaldırılamadığını savundu.

MURAT AĞIREL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayetçilerin, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini ancak daha sonra Sarıgül ailesi tarafından tehdit edildiklerini öne sürdükleri belirtildi.

Murat Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaştırılan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini ifade etti.

Suçlamaları reddeden Ağırel, "Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil." dedi.

Mustafa Sarıgül de para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu savundu.

SORUŞTURMADA 27 KİŞİ TUTUKLU

Kara para aklama suçlamasına ilişkin soruşturmada 27 kişinin tutuklu bulunduğu aktarıldı.

Tutuklu olduğu belirtilen isimler arasında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel de yer aldı.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların kara para aklama suçlamalarıyla sınırlı olmadığı belirtildi.

Dosyada, Sarıgül ile koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna ilişkin rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığı yönünde gizli tanık iddiasının bulunduğu aktarıldı.

Ö.D.'nin de savcılık ifadesinde Sarıgül hakkında cinsel istismar ve baskı iddialarında bulunduğu belirtildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarına ilişkin soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyasının 9 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

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