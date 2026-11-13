19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek - Son Dakika
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19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

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19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz\'a nazır yalıda çekecek
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12 yorum

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasında 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. Başaran'ın ev hapsini İstanbul Boğazı'ndaki Yeniköy'de bulunan Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü. Hayatını kaybeden işçilerin aileleri yas tutarken, 950 milyon dolarlık serveti ve milyonlarca avroluk lüks otomobil koleksiyonuyla tanınan Başaran'ın ev hapsini geçireceği iddia edilen adres dikkat çekti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik fabrikasında meydana gelen ve 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından başlatılan soruşturmada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi. Başaran'ın ev hapsini İstanbul Boğazı'ndaki Yeniköy semtinde bulunan Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri yas tutarken, Başaran'ın serveti ve lüks yaşamı da tartışmaların odağına yerleşti.

BOĞAZ'DAKİ YALISINDA EV HAPSİ

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başaran'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Başaran'ın bu tedbiri İstanbul'un Yeniköy semtindeki kendisine ait olduğu belirtilen Gazioğlu Yalısı'nda uygulayacağı ileri sürüldü. Boğaz kıyısındaki yalı iddiası, patlamada yaşamını yitiren 19 işçinin ailelerinin yaşadığı acıyla birlikte dikkat çekti.

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

19 İŞÇİNİN AİLESİ YASTA

Fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı, ağır yaralılardan birinin de yaşamını yitirmesiyle 19'a yükseldi. Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Facianın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

SERVETİ 950 MİLYON DOLAR

HABAŞ Grubu ve Anadolubank'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti de yeniden dikkat çekti. Forbes Türkiye'nin en zengin 100 Türk listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35'inci sırada gösterilen Başaran'ın lüks yaşamı ve otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu.

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

Başaran'ın 80 araçtan oluştuğu belirtilen koleksiyonunun toplam değerinin 30 milyon avroyu aştığı aktarıldı. Koleksiyonda Ferrari LaFerrari, Ferrari 288 GTO ve Ferrari FXX gibi nadir otomobillerin bulunduğu belirtildi.

İŞÇİLERE VERİLEN KAHVALTI DA TARTIŞMA KONUSU

Başaran'ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonunun yanı sıra fabrikada işçilere sunulduğu belirtilen kahvaltının fotoğrafı da dikkat çekti.

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

Sözcü'nün haberine göre işçilere verilen kahvaltıda bir paket ekmek, 11 zeytin ve küçük bir parça peynir bulunuyordu. Fotoğrafın hangi tarihte ve hangi koşullarda çekildiği ise bağımsız olarak doğrulanamadı.

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLÜ PATLAMA YAŞANMIŞTI

HABAŞ'a ait tesislerde daha önce de ölümlü iş kazaları meydana geldi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şirketin LPG tankerinin bulunduğu platformda yaşanan patlamada işçi Nail Demirci hayatını kaybetmişti.

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

Sözcü'nün aktardığına göre bu olayla ilgili yargılamada Başaran ve beş şirket yetkilisine 4 yıl 10 ay hapis ve 1 yıl 9 ay meslekten men cezası verilmişti.

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Okurların en beğendiği yorum

“İşçileri sömürerek zengin oluyor sonrada milletin sırtından yalıda boğaz manzarada kalıyor. Havaşa kayyum atanmalı”

Tüm yorumlar (12)
Mehmet Rüştü Başaranİstanbul BoğazıEv hapsiYeniköyGüncelAliağaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (12)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    İşçileri sömürerek zengin oluyor sonrada milletin sırtından yalıda boğaz manzarada kalıyor. Havaşa kayyum atanmalı 5 0 Yanıtla
  • tufanperihan3 tufanperihan3:
    adalet mülkün temelidir 4 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Her işciye 1 daire vermesi lâzım+ maaş bağlatması lâzım en az asgari ücret 3 0 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    bu ülkede adalet bekleyemezsiniz 2 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    yorumlara bakıyorum da bu ülkeden bir şey olmaz bu hükümetten hiçbir şey olmaz burası böyle düzelmez tamam kabul evet bir adaletsizlik var yani işçi ile işcilerler arasındaki Servet farkı kabul Ama bu sadece burada değil ki dünyanın her tarafında böyle bu bunu sadece emilimize edip ülkeye kötülemek nedir yahu 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek - Son Dakika
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