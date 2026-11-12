İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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İzmir\'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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1 yorum

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada ağır yaralanan Abdullah Kılınç, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Kılınç’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan fabrika işçilerinden Mehmet Demir, patlamada ihmal olduğunu öne sürdü.

Aliağa’da bir demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada ağır yaralanan Şanlıurfalı işçi, hastanede yaşamını yitirdi. Kılınç, Suruç’ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki fabrikada 9 Kasım günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

TAVAN VİNCİ ARK OCAĞINA DÜŞTÜ

İlk belirlemelere göre, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

SURUÇ’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınç’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Suruç ilçesine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından Yenişehir Mahallesi’nde (Remel) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kılınç’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

“İHMAL VAR” İDDİASI

Cenaze namazının ardından açıklama yapan fabrika işçilerinden Mehmet Demir, olayın yaşandığı gün vardiya değişikliği nedeniyle fabrikada bulunmadığını belirtti. Demir, patlamada ihmal olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Ekmek parası kazanmak için ölüm riskiyle ağır işlerde çalışan babaların kıymeti bilinsin adamın babası gökdelenin 32. katında sıva yapıyor, cam siliyor oğlu da dizilerde baş rol oynayan asıp kesenleri kahraman sanıyor. Evinizdeki kahraman babalara sahip çıkın yaşarken kıymet bilin. 0 0
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