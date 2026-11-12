İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Haber Videosu

İstanbul Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araçlarından inerek birbirlerine saldıran kişilerle ilgili yürütülen çalışmada 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'üne toplam 906 bin 992 lira idari para cezası kesilirken, iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan trafik kavgasıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Ortaköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iki otomobil ve bir motosiklette bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARAÇLARINDAN İNİP SALDIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde, tartışmanın büyümesi üzerine otomobil ve motosikletteki kişilerin araçlarından inerek diğer araçlarda bulunanları darbettiği belirlendi. Kavga sırasında araçların yol üzerinde durması ve kişilerin taşıt yoluna çıkması nedeniyle trafik akışının engellendiği tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) yakalandı.

906 BİN 992 LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilerden 4'üne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "yasak yerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "koruyucu kask kullanmamak" ihlallerinden toplam 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı. 14 yaşındaki C.K.'ye ise yaşı nedeniyle idari para cezası verilmedi.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU, ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otomobil ve motosiklet sürücülerinin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, kullandıkları araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Suça sürüklenen çocuk C.K.'nin dosyası ise ikmalen adli makamlara gönderildi.

İstanbul BeşiktaşGüncelSon Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Bodrum’da 17 yaşındaki gencin öldüğü kavga: Reality şov yıldızı tutuklandı Bodrum'da 17 yaşındaki gencin öldüğü kavga: Reality şov yıldızı tutuklandı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata Seyirci bu detayı affetmedi Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
Kazakistan’da gökten dolar yağdı Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
13:41
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata Seyirci bu detayı affetmedi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:21:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android