Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi - Son Dakika
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Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

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Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
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NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı, 11 Kasım akşamı yayımlanan 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Devrim Özkan'ın canlandırdığı Ceylan karakterinin yer aldığı bir sahnede yapılan devamlılık hatası dikkat çekti. Ceylan'ın bir sahnede giydiği külotlu çorabın sonraki sahnede olmaması izleyicilerin tepkisini çekti.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Yeraltı dizisinin son bölümünde yaşanan bir çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. Melek'in doğum günü nedeniyle aile üyelerinin bir araya geldiği bölümde, Haydar Ali ve Ceylan'ın sürpriz yaptığı sahneler dikkat çekti. Ancak sahneler arasındaki bir detay, izleyicilerin eleştirilerine neden oldu.

Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

CEYLAN'IN KÜLOTLU ÇORABI BİR ANDA KAYBOLDU

Devrim Özkan'ın hayat verdiği Ceylan karakterinin mini eteğinin altında ilk sahnede külotlu çorap bulunduğu görüldü. Ancak sahne geçişinin ardından karakterin külotlu çorap giymediği fark edildi.

Sahneler arasındaki bu tutarsızlık, diziyi dikkatle takip eden izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Söz konusu devamlılık hatasını fark eden izleyiciler, yapım ekibine yönelik eleştirilerde bulundu. Bazı izleyiciler, "İzleyicilerin zekâlarını saygı duyun", "Göz göre göre kurgu faciası", "Bunu nasıl fark etmediniz?" ve "Çok saçma olmuş" yorumlarını yaptı.

Uraz KaygılaroğluDeniz Can AktaşDevrim ÖzkanMagazinYeraltıNOWSon Dakika

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