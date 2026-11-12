Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Yeraltı dizisinin son bölümünde yaşanan bir çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. Melek'in doğum günü nedeniyle aile üyelerinin bir araya geldiği bölümde, Haydar Ali ve Ceylan'ın sürpriz yaptığı sahneler dikkat çekti. Ancak sahneler arasındaki bir detay, izleyicilerin eleştirilerine neden oldu.

CEYLAN'IN KÜLOTLU ÇORABI BİR ANDA KAYBOLDU

Devrim Özkan'ın hayat verdiği Ceylan karakterinin mini eteğinin altında ilk sahnede külotlu çorap bulunduğu görüldü. Ancak sahne geçişinin ardından karakterin külotlu çorap giymediği fark edildi.

Sahneler arasındaki bu tutarsızlık, diziyi dikkatle takip eden izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Söz konusu devamlılık hatasını fark eden izleyiciler, yapım ekibine yönelik eleştirilerde bulundu. Bazı izleyiciler, "İzleyicilerin zekâlarını saygı duyun", "Göz göre göre kurgu faciası", "Bunu nasıl fark etmediniz?" ve "Çok saçma olmuş" yorumlarını yaptı.