Son Dakika Now Haberleri

- 21 Şub RTÜK, NOW TV, SHOW TV, TELE 1, FLASH HABER VE TGRT'ye para cezaları verdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün NOW TV, SHOW TV, TELE 1, FLASH HABER VE TGRT'ye para cezaları verdiğini duyurdu. Cezalar, doğruluk ilkesine aykırı yayın, tarafsızlık ve gerçeklik ilkesine aykırı yayın, temizlik deterjanına aşırı vurgu yapma, milli duyguları incitecek sözler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine aykırı yayın ve tarafsızlığa aykırı yayın gibi nedenlerle verildi.
- 21 Şub Güzel Oyuncu Betül Dinçer, Aldatmak Dizisindeki Performansıyla Göz Dolduruyor
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Tims&B Productions imzası taşıyan ve Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği dizi, oyunculuk performanslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Betül Dinçer'in canlandırdığı Begüm karakteri, seyircinin merakını ve heyecanını her bölüm arttırıyor.
- 19 Şub CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme konusunda haksızlık yapılsa bile her şeyi göze aldıklarını ve bu makam için talep dahi açılamayacağını belirtti. Özel, CHP liderlerinin başına gelenlerin bilindiğini ve her şeyi göze aldıklarını vurguladı. Ayrıca, geçmişlerine, kendilerine ve ekiblerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.
- 19 Şub CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hatay ittifakına ihtiyaç var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığıyla ilgili olarak Hatay ittifakına ihtiyaç olduğunu belirtti. Özel, Lütfü Savaş'ın desteği ve onayıyla bir alternatif geliştirdiklerinde seçimi kazanacaklarını gösteren bir anket yapıldığını ifade etti. Ayrıca, diğer partilerle de değerlendirme yaparak Hatay ittifakını kurmanın önemine vurgu yaptı.
- 19 Şub CHP lideri Özel'den açıklama var! Lütfü Savaş'ın ipi çekildi
31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylığı açıklanan ancak eleştirilerin odağında olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, yaptırdıkları anketlere atıfta bulunarak Savaş'ın adaylığının geri çekileceğinin sinyalini verdi. Özel, "Anketler, Hatay'ın sesini duymazsak sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. Bir alternatif geliştireceğiz" dedi.
- 19 Şub Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik'in başrollerinde yer aldığı Kopuk dizisi, istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümle final yapacak.
- 17 Şub Turgut Altınok, "Keçiören Belediyesi'nde maaşlar ödenmedi" iddiasına cevap verdi
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde maaşların ödenmediği iddialarını yalanladı. Altınok, ayrıca Keçiören Belediyesi'nde 'A Takımı' olarak adlandırılan bir grup personele özel imtiyaz tanındığı iddialarını da yalanladı. Altınok, Ankara'da baskı dönemi yaşandığını ve seçim öncesi ve sonrasında söylediklerinin tam tersini yapan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu savundu.
- 15 Şub DP Genel Başkanı Uysal'dan yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş'a destek kararı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söyledi.
- 08 Şub Apple, iOS 17.4 için beta 2 güncellemesini yayınladı
iOS 17.4 Beta 2 ve iPadOS 17.4 güncellemesi yayınlandı. Peki iOS 17.4 beta 2 güncellemesi hangi özellikleri ile karşımıza çıkıyor?
- 08 Şub ChatGPT ile Görsel Üretimi için Filigran Özelliği
OpenAI, ChatGPT yapay zeka sohbet robotu için filigran özelliği getirdi. Bu özellik, yapay zeka ile üretilen görsellerin taklit edilmesini engellemek için kullanılıyor. Ancak filigranın etkili olup olmayacağı konusunda şüpheler bulunuyor.
- 07 Şub Aslıhan Kapanşahin, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu
Farklı Boyut, Paramparça, Not Defteri, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Hayatımın Şansı gibi dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki Aslıhan Kapanşahin, FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Medyapım imzalı Kirli Sepeti dizisine dahil olan Aslıhan Kapanşahin, Cansu Tosun'un hayat verdiği Medine'nin kardeşi Esma'yı oynayacak.
- 20 Haz BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in yeni yerleşim yeri kararına derin endişe duyduğunu belirtti
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yeni yerleşim yeri kararıyla ilgili 'derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu' belirterek, İsrail'e acilen tüm yerleşim yerlerine ilişkin faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulundu. Guterres, yasa dışı yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, bunların aynı zamanda iki devletli, adil ve kalıcı barışa engel teşkil ettiğine dikkati çekti.
- 19 Haz BM, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu belirtti
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu belirterek, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için ortaklarla görüşüldüğünü bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuya ilişkin farklı liderlerle temaslarını sürdürdüğünü aktaran BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, uluslararası hukuka uyulmasının önem taşıdığını vurguladı. İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yeni yerleşim yeri kurma planıyla ilgili olarak da konuşan Haq, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için ortaklarla görüşüldüğünü belirtti.
- 19 Haz ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi kararına tepki gösterdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme ve genişletmeyi hızlandırmasına tepki gösterdi. ABD'nin uzun süredir iki devletli çözümü daha da zor hale getiren ve barışa engel teşkil eden bu tür tek taraflı eylemlere karşı çıktığını vurgulayan açıklamada, İsrail hükümeti Ürdün'ün Akabe şehrinde ve Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde verdiği taahhütleri yerine getirmeye ve gerilimi azaltmayı amaçlayan diyaloğa geri dönmeye çağırıldı. İsrail'in yerleşim kararı, Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği tarafından da eleştiriliyor.
- 18 Haz Filistinli gruplar İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi kararını kınadı
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme ve genişletmeyi hızlandırmanın önünü açan kararını kınadı. Filistinli gruplar, bu tür uygulamaların İsrail'e Filistin topraklarında meşruiyet vermeyeceğini vurgulayarak, uluslararası topluma İsrail'i durdurmak için ciddi ve acil adımlar atma çağrısında bulundu. İsrail'in planladığı 3 bin 412 konuttan oluşan büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurma planına Filistinliler ve İsrailli solcu kuruluşlar itiraz ediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.
- 18 Haz Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşaatını kınadı
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme ve genişletmeyi hızlandırmasını kınadı. Açıklamada, yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğu hatırlatılarak, uluslararası hukukun ve uluslararası meşru kararların ağır bir şekilde ihlal edildiği belirtildi. İsrail'in uygulamalarının uluslararası insani hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiği, barışın temellerini ve iki devletli çözüm seçeceğini baltaladığı vurgulandı. İsrail'in yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini kısaltan bir kararı onaylayacağı belirtilirken, Filistinliler ve İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.
- 18 Haz Filistin, İsrail'in yeni yerleşim birimi inşası kararına tepki göstererek ekonomi toplantısına katılmayacak
Filistin, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim birimi inşasını hızlandıracak kararına tepki göstererek İsrail ile yapılması planlanan ekonomi konulu toplantıya katılmayacağını duyurdu. İsrail'in atacağı bu adımı kınayan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin İsrail ile ilişkilerde başka önlem ve kararları da gözden geçireceğini belirtti. İsrail'in onayladığı planın hayata geçirilmesi için Filistin topraklarına yönelik kararları uygulayan Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun da onayı gerekiyor.
- 13 Haz Paul McCartney, yapay zeka kullanarak The Beatles'ın 'son' şarkısını yaptıklarını açıkladı
Paul McCartney, BBC Radio 4'a yaptığı açıklamada, yapay zeka kullanarak The Beatles'ın 'son' şarkısını yaptıklarını söyledi. Yapay zeka aracılığıyla John Lennon'ın sesini enstrümandan ayırarak yeni şarkıda kullandıklarını belirten McCartney, şarkının bu yıl yayınlanacağını kaydetti. Lennon'ın eşi Yoko Ono, 2022'de grubun kariyer antolojisi hazırlarken olası bir 'kavuşma şarkısı' olması düşünülen 'Now and Then'in taslağının da bulunduğu kaseti, Paul McCartney'e göndermişti.
- 11 Haz Johnny Depp, Hollywood Vampires grubuyla Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu
Ünlü oyuncu Johnny Depp, Hollywood Vampires grubunun üyesi olarak Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Ayak bileği sakatlığına rağmen Johnny Depp, Türkiye'deki konseri iptal etmeyerek Life Park'ta gerçekleşen etkinlikte sahne aldı. Konserden elde edilen gelirin 6 Şubat depreminden etkilenenlere bağışlanacağı açıklandı.
- 07 Haz İsrail, Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi planlarına itirazları görüşecek
İsrail'in, Doğu Kudüs'te 3 bin 412 konuttan oluşması planlanan Yahudi yerleşim birimiyle ilgili itirazları görüşmek üzere gelecek hafta toplantı yapacağı bildirildi. İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now hareketinden yapılan açıklamada, İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun 12 Haziran Pazartesi günü 'E1' olarak bilinen Yahudi yerleşim projesine itirazları değerlendireceği belirtildi.
- 04 Haz Hawaii'de turist aracıyla limana sürüldü
Hawaii'de turist kadın, kiraladığı araçla Kailua-Kona bölgesinde seyir halindeydi. Navigasyon yönlendirmelerini takip eden kadın, limanın yakınlarına geldi. Girdiği suyun 'küçük bir su birikintisi' olduğunu düşünen kadın, kendisini bir anda suların içinde buldu.
- 02 Haz İsrail güçleri Filistinlilerin protestolarına müdahale etti: 2 yaralı, onlarca gazdan etkilendi
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale etti. 2 Filistinli yaralandı ve onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.
- 02 Haz Hollywood Vampires, İstanbul konserinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak
Hollywood Vampires grubu, İstanbul'da vereceği konserin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. Grup üyeleri Alice Cooper ve Joe Perry, bağışın DEC (Disasters Emergecy Commitee / Afet Acil Durum Komitesi) deprem yardım fonuna yapılacağını belirtti. DEC, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başlattığı bağış kampanyasına devam ediyor.
- 31 May 16 yaşındaki genç kız, herkesin gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü
Hindistan'da 16 yaşındaki bir kız, Delhi'nin kalabalık caddesinde acımasızca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri, çok sayıda insanın olay yerinden geçerken saldırganın genç kızı defalarca bıçakladığını gösteriyor. Olay, Hindistan'daki kadınların güvenliği ve erkekler tarafından gerçekleştirilen şiddet konusunda yeniden öfkeye neden oldu.
- 30 May İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yeni gecekondu yerleşimi inşa ediyor
Filistin Dışişleri Bakanlığı, silahlı Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni bir 'gecekondu yerleşim' inşa etmek amacıyla kamp kurduğunu açıkladı.
- 07 May Yahudi yerleşimciler, Kudüs'ün kuzeydoğusunda yasa dışı yerleşim birimi kurdu
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait yapıları yıkarken, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'ün kuzeydoğusunda yeni bir yasa dışı bir yerleşim birimi inşa ettiği açıklandı.
- 05 May GeForce Now Mayıs Ayında Yeni Oyunlarla Güncellendi
NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now, her hafta yeni özellikler ve oyunlar ekleyerek kullanıcılarına yüksek grafik kalitesinde oyun oynama imkanı sunuyor. Mayıs ayında da birçok yeni oyunun eklenmesiyle kütüphanesi genişleyen GeForce Now, mobil cihazlar da dahil olmak üzere herhangi bir bilgisayarda kullanılabiliyor.
- 28 Nis President Erdoğan: Türkiye has risen to the league of countries with nuclear power
The Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP), one of Türkiye's largest investments, was inaugurated with a ceremony attended by President Recep Tayyip Erdoğan and Russian President Vladimir Putin via video conference.
- 27 Nis Finlandiya'da Ulusal Koalisyon Partisi lideri hükümet kurma müzakerelerine başlıyor
Finlandiya'da 2 Nisan'daki seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile hükümet kurma müzakerelerine başlayacaklarını duyurdu. Seçim sonuçlarına göre, muhtemel dörtlü koalisyon içinde yer alacak İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ise yüzde 43 ve yüzde 42 oy almıştı.
- 15 Nis Myanmar ordusunun hava saldırısında ölenlerin sayısının 163'e yükseldiği ileri sürüldü
Myanmar ordusunun askeri yönetim karşıtlarının bir araya geldiği bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e çıktığı öne sürüldü.
- 15 Nis Myanmar ordusunun hava saldırısında ölenlerin sayısının 163'e yükseldiği ileri sürüldü
Myanmar ordusunun askeri yönetim karşıtlarının bir araya geldiği bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e çıktığı öne sürüldü.
- 14 Nis İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
???????İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandı.
- 14 Nis İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
???????İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandı.
- 11 Nis Finlandiya'da "Yeşiller"in lideri parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı
"Finlandiya'nın Yeşilleri" olarak bilinen Yeşil Birliği Partisinin lideri Maria Ohisalo, parti genel başkanlığına bir dönem daha aday olmayacağını açıkladı.
- 11 Nis Finlandiya'da "Yeşiller"in lideri parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı
"Finlandiya'nın Yeşilleri" olarak bilinen Yeşil Birliği Partisinin lideri Maria Ohisalo, parti genel başkanlığına bir dönem daha aday olmayacağını açıkladı.
- 07 Nis İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 6 Filistinliyi kauçuk kaplı metal mermiyle yaraladı.
- 05 Nis Finlandiya'da seçimleri üçüncü tamamlayan Başbakan Marin parti liderliğini bırakacak, işte yeni görevi
Finlandiya'da görev süresi sona erecek olan Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Marin, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kariyerine milletvekili olarak devam edeceğini ifade etti.
- 05 Nis Finlandiya'da seçimlerde 3. olan Başbakan Marin, parti liderliğinden istifa ediyor! Yeni görevi dikkat çekti
Finlandiya'da görev süresi sona erecek olan Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Marin, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kariyerine milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.
- 04 Nis Finlandiya'da koalisyon görüşmelerinin "zorlu" geçmesi bekleniyor
Finlandiyalı uzmanlar, ülkede pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından bir koalisyon hükümeti kurulması sürecinin zorlu geçeceğini düşünüyor.
- 03 Nis Finlandiya'da Başbakan Marin liderliğindeki SDP seçimleri geride tamamladı
Finlandiya'da genel seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 19,9 oy aldı.
- 03 Nis Finlandiya'da Başbakan Marin liderliğindeki SDP seçimleri geride tamamladı
Finlandiya'da genel seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20 ve mevcut Başbakan Sanna Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) yüzde 19,9 oy aldı.
- 31 Mar Nisan ayında GeForce Now'a 23 oyun geliyor: İşte liste!
GeForce Now kütüphanesine nisan ayında tamı tamına 23 yeni oyun eklenecek. Peki bu oyunlar hangileri? İşte liste!
- 28 Mar Çok beklenen Avatar oyunundan ilk oynanış görüntüsü geldi!
Ubisoft'un geliştirdiği Avatar Frontiers of Pandora oyunundan ilk oynanış görüntüsü sızdı. İşte haberin detayları...
- 27 Mar Oyun platformundan tartışmalı açıklama: Oyun süresine kısıtlama geliyor!
GAMEPLUS, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketlerinde ayda 200 saatlik oyun oynama süresi kısıtlaması getiriyor.
- 26 Mar BAE: Batı Şeria'da yeni yasa dışı konut inşası bölgede tansiyonu yükseltir
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasının, bölgede gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.
- 26 Mar BAE: Batı Şeria'da yeni yasa dışı konut inşası bölgede tansiyonu yükseltir
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasının, bölgede gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.
- 26 Mar Ürdün Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edeceğini Açıklayan İsrail'i Kınadı
AMMAN, 26 Mart (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında binden fazla yeni yerleşim birimi inşa etmek üzere ihaleye çıkacağını duyurmasını kınadı.
- 26 Mar İslam İşbirliği Teşkilatından, Batı Şeria'da yeni yasa dışı konut inşası ihalesine kınama
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasını kınadı.
- 25 Mar Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı konut inşası için ihale açmasını kınadı
Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesine yönelik faaliyetlerine tepki gösterdi.
- 21 Mar Sınırlarını aştı: Popüler yapay zeka, metinden video üretiyor!
Yapay zeka ile yazıdan video nasıl üretilir? Popüler platform Stable Diffusion'ın geliştiricileri yeni modelini duyurdu.
- 20 Mar Microsoft – Activision Blizzard anlaşmasında tarihi karar!
Avrupa Komisyonu, Microsoft Activision Blizzard anlaşmasında yeni bir karara vardı. İşte haberin detayları...
- 16 Mar GeForce Now Türkiye fiyatı zamlandı!
NVIDIA tarafından ülkemizde de sunulan GeForce Now bulut oyun sistemi fiyatı bugün itibariyle zamlandı. Ne zaman yansıyacak?
- 11 Mar GeForce NOW kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi!
GeForce NOW yeni oyunları belli oldu! Haftanın güncellemesiyle beraber platforma 8 yeni oyun eklendi. İşte o oyunlar!
- 06 Mar Fortnite oyuncularına sevindirici haber! FPS modu geliyor
Fortnite FPS modu geliyor! Öyle ki popüler Battle Royale oyunu Fortnite'ın yeni sezonunda FPS modu olacak. İşte haberin detayları...
- 02 Mar Binance, saniyeler için NFT yaratan yapay zekayı duyurdu!
Binance, Bicasso isimli yapay zekasını duyurdu. Bu araç sayesinde yapay zeka yardımıyla NFT yapmak mümkün olacak.
- 24 Şub İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerde 9 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 9 Filistinli yaralandı.
- 23 Şub iPhone 15 büyük bir tasarım sürprizi ile geliyor!
Ortaya çıkan yeni görseller sayesinde iPhone 15 modelinin ekran tasarımı ve USB Type-C girişi hakkında fikir sahibi olduk.
- 21 Şub Microsoft Nintendo ile anlaştı! 10 yıl daha Call of Duty gelecek
Microsoft Nintendo ile yeni bir anlaşma imzaladı. Öyle ki Xbox oyunları Nintendo tarafına 10 yıl boyunca gelmeye devam edecek.
- 03 Şub İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gösterilere katılan 4 Filistinliyi yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı düzenlenen gösterilerde İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı metal mermiler sebebiyle 4 Filistinli yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
- 03 Şub GeForce NOW'a 25 yeni oyun eklendi!
GeForce Now üçüncü yaşını, kütüphanesine eklediği 25 yeni oyun ile kutluyor! İşte NVIDA GeForce NOW destekleyen yeni oyunlar!
- 03 Şub ABD'de Çin'e ait istihbarat balonu tespit edilmesi sosyal medyayı salladı!
Pentagon, ABD hava sahasında uçan bir Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini duyurdu. Bu olay sosyal medyayı salladı.
- 03 Şub Finlandiya'da pek çok kişi İsveç'i beklemeden NATO'ya katılmaktan yana
Finlandiya'da bir medya portalı tarafından yapılan ankete katılanların yarısından fazlası, ülkenin İsveç'i beklemeden NATO'ya katılması gerektiğini belirtti.
- 29 Oca Hamas, Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail hükümetini uyardı Açıklaması
Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarının sonuçları konusunda İsrail hükümetini uyardı.
- 23 Oca WASHINGTON D.C - Pro-Life Activists March In Washington D.C.
Pro-Life Activists -B-ROLL WASHINGTON D.C., UNITED STATES - JANUARY 22 : Women's marches demanding abortion rights drew thousands of people across the country on Sunday, the 50th anniversary of the now-overturned Roe v.
- 22 Oca Riot Games siber saldırı altında! Yamalar etkilenebilir
Twitter üzerinden açıklama yapan Riot Games, geçtiğimiz hafta siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. İşte haberin detayları...
- 21 Oca GeForce Now'da RTX 4080 ile 4K oyun dönemi başlıyor
GeForce Now Ultimate nedir? RTX 4080 desteği sağlayan yeni abonelik katmanı, 4K 240 Hz oyun oynatacak. İşte detaylar.
- 17 Oca Türkiye explains zero-waste project to world via its missions: Turkish Foreign Minister
JANUARY 17: Türkiye has explained its zero-waste policy with its 257 missions all around the world, Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said on Tuesday.
- 13 Oca GeForce Now kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar belli oldu!
Nvidia, GeForce Now kütüphanesinee ocak ayında eklenecek 24 yeni oyunu duyurdu. İşte servise eklenen yeni oyunlar...
- 09 Oca Togg reveals a vision that does the least harm to the environment says Minister Varank
Industry and Technology Minister Mustafa Varank visited the 'Togg Digital Mobility Garden' at the Consumer Electronics Fair (CES) 2023 held in the USA. "The way to combat the climate crisis comes from renewable energy and sustainability.
- 04 Oca GeForce Now kullanıcılarına müjde! DLSS 3, 240Hz, ışın izleme ve dahası
GeForce Now kullanıcılarının uzun zamandır bekledikleri performans artışı ve yeni teknolojiler sonunda geliyor.
- 02 Oca İsrail, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim biriminin boşaltılması kararından vazgeçti
İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen kaçak Yahudi yerleşim birimini boşaltması yönündeki tutumundan vazgeçtiği belirtildi.
- 31 Ara Ayşe Gencer... CAZ DÜNYASININ ACI GÜNÜ!
Türkiye’de caz müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ayten Alpman’ın kızı, ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer 62 yaşında hayata gözlerini yumdu.
- 29 Ara İsrail 2022'de "Kudüs'ü Yahudileştirme" planını hızlandırdı
İsrail bu yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde bir yandan altyapı çalışmaları diğer yandan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarına devam ederek "Kudüs'ü Yahudileştirme" planına hız verdi.
- 23 Ara GeForce Now Türkiye fiyatı zamlandı!
NVIDIA tarafından ülkemizde de sunulan GeForce Now bulut oyun sistemi fiyatı bugün itibariyle zamlandı. İşte detaylar...
- 15 Ara Genshin Impact, Türkçe dilinin eklenişini drone ışık gösterisiyle kutladı
Genshin Impact, Türkçe dil desteği kazanmasını harika bir ışık gösterisiyle kutladı. Dünyaca ünlü bu oyuna katıl ve içerikleri deneyimle!
- 07 Ara Boyner'de yılın son Çılgın Kelebek indirimleri başladı
Boyner'in yılın son "Çılgın Kelebek" indirimleri başladı.
- 04 Ara Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarına barış yanlısı halk direnişini genişleterek ve uluslararası düzeydeki girişimlerle karşı koyduklarını söyledi.
- 30 Kas Orion aracı yakaladı: Ay ve Dünya tek karede!
Artemis 1 görevinin bir parçası olan Orion uzay aracı, Ay ve Dünya'nın tek karede yer aldığı bir görüntü paylaştı.
- 27 Kas Filistin: Netanyahu ile Ben-Gvir'in anlaşması uluslararası hukukun ihlalinde yeni bir aşamadır
Filistin yönetimi, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon müzakereleri kapsamında aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in liderlik ettiği Yahudi Gücü Partisiyle vardığı anlaşmanın, uluslararası hukukun ihlalinde yeni bir aşama...
- 21 Kas Turkey is on the verge of becoming a hub for health tourism! Hundreds of thousands of tourists are coming, 2 operations are preferred at most.
Health tourism is one of the oldest types of tourism in the world. Our country, which has been one of the most popular destinations of health tourism in recent years, has become the indispensable address of tourists mostly in the field of hair transplantation and rhinoplasty. Bilal Teymur, CEO of Eunike Health Center, which provides services in medical aesthetics, dental aesthetics, hair transplantation, and rhinoplasty, explained the operation process they carried out.