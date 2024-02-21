Son Dakika Now Haberleri

19 Şub 19 Şub

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Her şeyi göze aldık, bu makam için talep dahi açamazsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme konusunda haksızlık yapılsa bile her şeyi göze aldıklarını ve bu makam için talep dahi açılamayacağını belirtti. Özel, CHP liderlerinin başına gelenlerin bilindiğini ve her şeyi göze aldıklarını vurguladı. Ayrıca, geçmişlerine, kendilerine ve ekiblerine güvenmeleri gerektiğini söyledi.