DON\'T NOD Montréal, Lost Records: Bloom & Rage adlı yeni oyun projesini duyurdu

Life is Strange oyun serisinin yapımcısı olan DON'T NOD Montréal, yeni bir oyun projesi olan Lost Records: Bloom & Rage'i duyurdu. Yayınlanan fragmana göre oyunun 90'ların Lo-Fi yaz estetiğini yansıtan bir atmosfere sahip olduğu görülüyor.

Life is Strange yapımcılarından yeni oyun – Lost Records: Bloom & Rage

Life is Strange yazarlarının ürettiği yeni Lost Records: Bloom & Rage, 1995 yazında hayali Velvet Cove kasabasında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Oyun, dört lise arkadaşı olan Swann, Nora, Autumn ve Kat'in hikayesini takip ediyor.

"Goodbye Velvet Cove" It's Swann's last summer here. She plans to film it all: her life, her favorite places, and her cool new friends. But she might record more than she expected to. ?? ?? Wishlist #LostRecords: Bloom & Rage now: https://t.co/cBDxksuK9v pic.twitter.com/VVe3bpAhr4 — Lost Records Games (@PlayLostRecords) April 29, 2024

Bu dört arkadaş, müzik yaparak vakit geçirirken en iyi arkadaş olmuşlar. Ancak hayatlarının seyrini değiştiren bir olay sonrasında aralarındaki sessizlik 27 yıl boyunca devam etmiş. Sonunda, karanlık sırlarla yüzleşmek üzere yeniden bir araya geldiler.

Lost Records: Bloom & Rage'in fragmanı, ana karakter Swann'ın perspektifini 90'ların kamerasıyla göstererek yaz mevsiminde Velvet Cove'daki son yazına hazırlanışını gösteriyor. Fragman aynı zamanda oyuncuların keşfedecekleri oyun alanlarına ve tanışacakları karakterlere de bir bakış sunuyor. Oyunun ilk bölümü, iki farklı kısım halinde yayımlanacak ve oyuncuların Velvet Cove ve dört lise arkadaşı hakkında düşüncelerini ve teorilerini tartışmalarına olanak sağlayacak.

Swann, Nora, Autumn ve Kat gibi karakterlerin her birinin kendi kişilik özellikleri bulunuyor. Nora isyankar, eksantrik ve enerji dolu bir karakterken; Autumn düşünceli ve karizmatik grup lideri. Swann'ın diğer arkadaşı Kat ise pragmatik, iradeli ve gizemli bir karakter. Oyun, aynı zamanda özgün parçaların yanı sıra oyuna özel olarak bestelenmiş ve lisanslı müzikleri de içeren bir sese sahip olacak. Buna da aslında bir nevi yeni Life is Strange oyunu diyebiliriz.

Lost Records: Bloom & Rage PC, Xbox Series X ve S ve PlayStation 5 platformlarında 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Siz Life is Strange yapımcılarının yeni oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.