Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

Politika

Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, seçimden önce 'çalmayacağız-çaldırmayacağız' diye yola çıktıklarını ancak 9 ay geçmesine rağmen keyfi uygulamaların ve lüks harcamaların önüne geçilemediğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

"BAŞKAN, VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ UNUTTU"

Akın, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Seçim döneminde mevcut Başkan İnce ile bir ittifak yaparak seçim süreci gerçekleştirdik. Bu ittifakı yaparken İnce, bize 'adaletten ayrılmayacağını, yetim hakkı yemeyeceğini, çalmayacağız-çaldırmayacağız' dedi ve söz verdi. Bu sözleri üzerine birlikte yola çıktık. Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Başkanın aldığı birçok karara, israf yapılması ve keyfi olması sebebiyle itiraz ettim. Başkan rahatsız oldu.

Suçlanan Başkan Üzeyir İnce...

"EMANETE İHANET EDİLİYOR"

Seçimden bu yana 9 ay geçti, keyfi uygulamaların önüne geçmek için elimden gelen mücadeleyi verdim. İlk başta Meclis üyeleri yanımda yer aldılar. Başkan yalnız kalınca, kirli pazarlıklar sonucunda Meclis üyelerinin çocuklarını işe aldı. Üyeler de başkanın yanında yer almaya başladılar. Emanete ihanet ediliyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.

"BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİDİYOR?"

Seçim sürecinde 'makam aracına binmeyeceğiz' diyen başkan, verdiği sözleri unuttu. Önceki başkanlar uygun fiyatlı otellerde konaklama yaparken, başkan İstanbul'da en lüks ve pahalı otellerde konaklıyor, belediye bütçesinden ödeniyor. Belediye bütçesinden şahsına Iphone 15 pro (78 bin lira) telefon aldı. Bu para kimin cebinden gidiyor? Halkın yararına olmayan işlerin karşısında mücadele etmeye devam edeceğim."