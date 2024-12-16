Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti - Son Dakika
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Politika

Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

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Belediyedeki yolsuzluk ve suiistimallere daha fazla dayanamadığını belirterek istifa ettiğini açıklayan Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, ''Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Emanete ihanet ediliyor'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

16.12.2024 09:51  Güncelleme: 10:15
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Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, seçimden önce 'çalmayacağız-çaldırmayacağız' diye yola çıktıklarını ancak 9 ay geçmesine rağmen keyfi uygulamaların ve lüks harcamaların önüne geçilemediğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

"BAŞKAN, VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ UNUTTU"

Akın, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Seçim döneminde mevcut Başkan İnce ile bir ittifak yaparak seçim süreci gerçekleştirdik. Bu ittifakı yaparken İnce, bize 'adaletten ayrılmayacağını, yetim hakkı yemeyeceğini, çalmayacağız-çaldırmayacağız' dedi ve söz verdi. Bu sözleri üzerine birlikte yola çıktık. Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Başkanın aldığı birçok karara, israf yapılması ve keyfi olması sebebiyle itiraz ettim. Başkan rahatsız oldu.

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"EMANETE İHANET EDİLİYOR"

Seçimden bu yana 9 ay geçti, keyfi uygulamaların önüne geçmek için elimden gelen mücadeleyi verdim. İlk başta Meclis üyeleri yanımda yer aldılar. Başkan yalnız kalınca, kirli pazarlıklar sonucunda Meclis üyelerinin çocuklarını işe aldı. Üyeler de başkanın yanında yer almaya başladılar. Emanete ihanet ediliyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.

"BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİDİYOR?"

Seçim sürecinde 'makam aracına binmeyeceğiz' diyen başkan, verdiği sözleri unuttu. Önceki başkanlar uygun fiyatlı otellerde konaklama yaparken, başkan İstanbul'da en lüks ve pahalı otellerde konaklıyor, belediye bütçesinden ödeniyor. Belediye bütçesinden şahsına Iphone 15 pro (78 bin lira) telefon aldı. Bu para kimin cebinden gidiyor? Halkın yararına olmayan işlerin karşısında mücadele etmeye devam edeceğim."

Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

Serhat Akın, Politika, Çekerek, Güncel, Yozgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Vatandaş Rıza:
    herkes senin gibi olsa, ulke simdi nerelerde olurdu, vay bee 431 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    tebrik ederim helal olsun 304 3 Yanıtla
  • null:
    Dini kullanıp indira Gandhi 192 13 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Akp demek yolsuzluk çalma çırpma demek 140 42 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kim görevini şahsi menfaatleri uğruna kullanıyorsa bakü Ceyhan boru hattı bir tarafından diğer tarafına .. 129 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    soruşturma açılsın derhal 102 3 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bu adamı asarlar, belediye başkanını değil laa diğer dürüstlük yapmaya çalışıp çarka çomak sokanı tabiki de.. ne haddine, boşuna mı dokunulmazlık falan var mecliste.. yoksa hepsi nasıl obez olacak. Çalmayan vat mı bu ülkede? Yargılasan herkes hapiste ?? böyle çoktan bir ülke işte 86 1 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Allah affetsin inşallah,bu arada 2ndi namazında arinirsin inşallah 17 55 Yanıtla
  • Emrah Ceylan:
    bu ülkenin en büyük kara deliğidir belediyeler 1 liralık işi 100 bine tamamlıyorlar bir şekilde yetim hakkı kim yiyorsa parti farketmez çoluğundan çocuğundan çıksın 53 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    kimin stepnesi ??? 32 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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