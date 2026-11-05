Fenerbahçe\'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nathan Ake, sahalara dönüş için önemli bir adım attı. Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından bireysel antrenmanlara başladı.

ÜÇ HAFTALIK TEDAVİ SÜRECİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Sarı-lacivertli kulüp, Slavia Prag maçının ardından Hollandalı savunmacının Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ının çekildiğini açıklamıştı. Yapılan tetkikler ve kulüp doktorunun muayenesi sonucunda Ake'nin sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve ödem tespit edilmişti.

Tedavisinin yaklaşık üç hafta sürmesi beklenen deneyimli futbolcunun yeniden saha çalışmalarına başlaması teknik heyeti sevindirdi. Ake'nin takımla antrenmanlara ne zaman katılacağı ise henüz netleşmedi.