Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

17:54 Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Satt 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Caner Erkin ve Novak'ın yokluğunda teknik direktör Erol Bulut, sol bekte Sadık'a görev verdi.

17:23 Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu, 5 Ocak Salı günü başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde kulüplerin harcama limitlerini açıklamadı. Buna göre 499 milyon TL ile Galatasaray listenin ilk sırasında yer aldı.

16:55 Son dakika haber: Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

16:53 Son dakika haberleri: TFF, harcama limitlerini açıkladı Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı.

14:41 Gökhan Gönül'e sürpriz doğum günü kutlaması Fenerbahçe Kaptanı Gökhan Gönül'ün doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

13:33 Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13:11 Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, 3 milyon bonservisin yanında 4 futbolcuyu takasta kullanmayı planlıyor.

12:35 Çukurova Basketbol'da moraller yerinde Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Nesibe Aydın Spor Kulübü karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

11:19 Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer Topladığı puanlarla üst sıralara tutunmaya çalışan Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Kenan Özer, geride kalan haftalarda görev aldığı maçlarda adeta takımın nöbetçi golcüsü haline geldi.

09:05 GÜNDEM / 4 Ocak 2021 AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

06:42 04 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı 04 Ocak 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2021 CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

20:31 Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

16:11 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Can Mavisu, Sedef Yarıcı, Mustafa Candemir TabakFenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 20, Sabally 19, Tuğçe Canıtez 3, Sevgi Uzun 14, Stokes 5, Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 8, Iagupova 19, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz, İdil Saçalır 2Büyükşehir Belediyesi...

14:48 Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Mesut Özil sözleri: Taraftar olarak isterim Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir sarı-lacivertli takımın gündeminde olan ve ara transfer döneminde kulübünden ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresi merak ediliyor. Taraftarın da dört gözle beklediği Mesut Özil için Fenerbahçe cephesinden yeni açıklama geldi.

06:43 03 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı 03 Ocak 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01:16 2 Ocak 2021 Haberleri 2 Ocak 2021 Manşet Haberleri.

20:25 Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20:09 Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ozan Tufan ve Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Testleri negatife dönen futbolculardan Ozan bugün antrenmana katıldı.

19:46 Çağdaş Atan: "Hep zirvede kalmak istiyoruz" Süper Lig'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik.

18:03 Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

17:23 Fenerbahçe Beko: 73-87 SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil BaldemirGALATASARAY: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8, Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk OlmazFENERBAHÇE BEKO: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 9,...

17:18 Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi ING Basketbol Süper Ligi, dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Galatasaray'ı 14 sayı farkla 87-73 mağlup etti.

13:41 Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

11:16 Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Benzia, yeniden antrenmanlara başladı 2018'de Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık oynayan Yassine Benzia, geçirdiği trafik kazasından 7 ay sonra Dijon'la idmanlara başladı. Kazada bir el parmağını kaybeden Benzia yeniden maça çıkmak için çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

09:33 Ryan Babel'in Beşiktaş benzetmesi, taraftarların tepkisini çekti: Feyenoord'a benziyorlar Süper Lig'de özellikle Beşiktaş formasıyla adından söz ettiren ancak daha sonra Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Ryan Babel açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu kariyerine dair konuşurken, Beşiktaş'la ilgili yaptığı benzetme tepki çekti.

08:59 Son dakika haberi! Bakan Selçuk: "Destek ve yardımlar 45 Milyar TL'yi aştı" Son dakika habere göre Bakan Selçuk: "2020'de Covid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45 Milyar TL'yi aştı.

07:34 Pandemi bir bitsin bakın daha ne rekorlar kıracaklar Onlar Türkiye'nin altın çocukları... Aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabarttı, kırdıkları rekorlarla isimlerini tarihe yazdırdılar.

06:43 02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı 02 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak edecek.

20:01 Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

16:21 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı.

14:55 Son dakika: Sergen Yalçın: "Beşiktaş şu anda olması gereken yerde" Son dakika spor haberi: - Sergen Yalçın: "Beşiktaş şu anda olması gereken yerde" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "1-2 transfer yapılabilir ama burada ekonomi önemli" Yalçın: "Ne taçmış arkadaş.

14:08 Sergen Yalçın, Süper Lig'de gündem olan pozisyonla ilgili isyan etti: Taç düşsün kafanıza Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin şu anda olması gerektiği yerde olduğunu ifade ederek, devre arasında ekonomik duruma göre 1-2 transfer yapılabileceğini söyledi. Sivasspor maçındaki taç pozisyonuyla ilgili de konuşan Yalçın, "Bütün maçı 1 taç atışına bağladılar. Ne taçmış arkadaş. Taç düşsün kafanıza" dedi.

14:02 Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz Mersin'deki sahil şeridindeki sessizlikten görüntü Adnan Menderes Bulvarından detay Sahildeki Galatasaray ve Beşiktaş meydanlarından görüntü Sahildeki yürüyüş yolu ve oturma gruplarından görüntüler MERSİN - Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu.

13:07 Potada derbi heyecanı ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

12:40 G.Saray'la anılıyordu! Atletico'dan ayrılan Diego Costa'nın sözleşmesindeki detay dikkat çekti La Liga ekibi Atletico Madrid'den ayrılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'nın sözleşmesindeki madde nedeniyle İspanya'da ve İngiliz devi Chelsea'de oynaması halinde tazminat ödeyeceği öğrenildi. Böylece adı bir süredir Galatasaray'la anılan golcü futbolcunun Türkiye'ye transfer ihtimali güçlendi.

12:21 Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı Arsenal'in dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ailesiyle verdiği pozla sosyal medyadan herkesin yeni yılını kutladı. Mesut, paylaşımında kızı Eda'nın yüzünü ilk kez göstererek büyük bir sürprize imza attı.