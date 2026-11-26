UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i İngiltere'de oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 22 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti aldığı mücadelede ilginç bir olay da yaşandı.

AMBULANS SİRENİNİ ANDIRAN SES

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin atağa çıktığı anlarda ambulans sirenini andıran bir sesin duyulması dikkat çekti. Söz konusu ses, karşılaşmayı takip eden futbolseverleri oldukça rahatsız etti.

STADYUMA NASIL SOKULDUĞUNU SORGULADILAR

Rahatsız edici sese tepki gösteren futbolseverler, bu sesi çıkaran aletin stadyuma nasıl sokulduğunu sorguladı. Sesin hangi araçtan çıktığı ise netlik kazanmadı.