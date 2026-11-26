UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Lille, ilk yarısını geride kapattığı maçta Bayern Münih’i 2-1 mağlup etti. Berke Özer’in kalesini koruduğu Fransız temsilcisi, ikinci yarıda üç dakika arayla bulduğu gollerle lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti.

BAYERN ÖNE GEÇTİ

Pierre-Mauroy Stadı’nda oynanan mücadelede 15. dakikada Tom Bischof’un kullandığı köşe vuruşunda Dayot Upamecano, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla Bayern Münih’i öne geçirdi

ÜÇ DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarının başında Lille’in Ueda ile kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Japon golcü, 62. dakikada topu uzak köşeye göndererek skoru 1-1’e getirdi. Üç dakika sonra gelişen hızlı hücumda Ethan Mbappe’nin vuruşu direkten dönerken, seken topa müdahale eden Pavlovic meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı ve Lille 2-1 öne geçti. Karşılaşmayı Lille, bu skorla kazandı.

BERKE ÖZER'DEN 5 KURTARIŞ

Lille kalesini koruyan milli eldiven Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı ve mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayarak 7.3 rating aldı.

BAYERN İLK KEZ KAYBETTİ

Bu galibiyetle Lille, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4 puana yükselirken, organizasyondaki ilk yenilgisini alan Bayern Münih 8 puanda kaldı.