Spor yorumcusu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirerek sarı-kırmızılıların pazartesi akşamı Beşiktaş ile oynayacağı derbiye ilişkin tahminini paylaştı.

''BUNUN ETKİSİ NASIL OLACAK?''

Aston Villa galibiyetini önemli bir başarı olarak nitelendiren Metin, "Çok büyük iş ama ligde bunun etkisi nasıl olacak? Bir yorgunluk, motivasyon kaybı, rehavet beraberinde gelecek mi? Gerçi büyük maç oynama alışkanlığı en çok edinen takım. Oyunun şartlarını doğru oynuyorlar gerek deplasman, gerek içeride." dedi.

''YÜZDE 51 BEŞİKTAŞ'TAN YANA''

Galatasaray’ın büyük karşılaşmalardaki tecrübesine dikkat çeken Metin, derbi hakkında konuşarak "Galatasaray'ın büyük maçlarda saçmaladığını görmedik. Oyuncu seçiyor demek ki onu. Bu oynama alışkanlığından da gelir. Suya yazı yazmak derbiden önce... Beşiktaş kaybederse lig bitiyor Beşiktaş için. Yüzde 51 Beşiktaş'tan yana, motivasyonla, taraftar desteğiyle, iç saha oyunuyla. Yüzde 51'in Beşiktaş'tan yana olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.