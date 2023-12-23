Son Dakika Beşiktaş Haberleri

- Dün Dün 21:08 Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi
- Dün Dün 18:05 Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti
Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 95-71 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 10. zaferini elde etti.
- Dün Dün 17:32 Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e gitti
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, Adana'ya hava yoluyla gittikten sonra kara yoluyla Mersin'e geçti. Maç öncesinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beşiktaş kafilesi, maç kadrosunda bazı eksiklerle yer aldı.
- Dün Dün 17:23 Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hatayspor ile oynayacağı maç için Mersin'e geldi. Takım otobüsüyle otele giden siyah-beyazlı kafile, taraftarlar tarafından karşılandı.
- Dün Dün 17:03 Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 95-71 yendi.
- Dün Dün 15:46 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiGalatasaray Ekmas: Walden 20, Prepelic 17, Yeboah 8, McCormack 25, Göksenin Köksal 8, İsmet Akpınar 3, Sadık Emir Kabaca 4, Bost 4, Samet GeyikBeşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 8, Yiğit Arslan 2, Mitchell 15, Delgado 15,...
- Dün Dün 14:13 Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunda sakatlıkları ve kadro dışı bırakılmaları nedeniyle bazı oyuncular yer almayacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.
- Dün Dün 13:52 Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakatlıkları devam eden ve hazır olmayan oyuncular kadroda yer almadı.
- Dün Dün 13:47 Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazır
- Dün Dün 12:57 Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleşti. Takım, Adana'ya özel bir uçakla giderek kampa girecek.
- Dün Dün 12:26 Beşiktaş, Hatayspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Beşiktaş, son maçta Alanyaspor'a yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Serdar Topraktepe, takımın başında sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden bazı oyuncuların durumu maç günü değerlendirilecek. 5 Beşiktaşlı futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
- Dün Dün 11:54 Beşiktaş, Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik yaşandı. Beşiktaş, maç öncesi 5. sırada yer alırken Hatayspor 11. sırada bulunuyor.
- Dün Dün 10:21 Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Mersin'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor, son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, Beşiktaş'ı yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.
- Dün Dün 09:00 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girerek servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
- Dün Dün 03:08 Beşiktaş'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı
Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında karşı yönlerden gelen bir otomobil ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Dün Dün 03:05 Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
- Dün Dün 03:01 Beşiktaş'ta otomobil servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, ters yöne girerek servis minibüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.
- Dün Dün 00:18 Atilla Taş ve eşinin polise saldırdığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, bir eğlence mekanından çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Atilla Taş tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 23:38 Atilla Taş barda olay çıkardı, tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta bulunan bir barda aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti ve polise mukavemet gösterdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda Taş tutuklandı.
- 23.12.2023 23 Ara 21:29 Hasan Arat: Beşiktaş her şeyin üstesinden gelir
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın her zaman devleti ve milleti için hizmet etmeye devam edeceğini ve gençlerle Cumhuriyetin bekçisi olacağını söyledi. Arat, yeni teknik direktör hakkında ise yakın zamanda bilgi vereceklerini belirtti.
- 23.12.2023 23 Ara 21:11 Hentbolda Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto dörtlü finalde karşılaşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento, bugünkü maçlar sonucunda dörtlü finale yükseldi.
- 23.12.2023 23 Ara 20:52 Beşiktaş Başkanı Arat: 'Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor'
- 23.12.2023 23 Ara 20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle birlikte gittiği bir barda alkolün dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Atilla Taş, polis ekiplerine küfredip mukavemet gösterdiği için tutuklanırken, olay anının görüntüleri çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, alkolün etkisiyle ayakta durmakta dahi güçlük çeken Atilla Taş ve eşinin polise uzun süre direndiği, hatta saldırmaya kalktığı görüldü.
- 23.12.2023 23 Ara 20:01 İstanbul'da turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon: 93 şüpheli yakalandı
İstanbul'un Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde turistleri mekanlarına çeken dolandırıcıların yüksek fiyatlı hesap getirip ödemeyenleri darp ettiği ortaya çıktı. Eğlence mekanı sahiplerinin liderliğini yaptığı organize suç örgütlerine yönelik 13 ilde yapılan operasyonda 93 şüpheli yakalandı.
- 23.12.2023 23 Ara 20:00 SPOR Beşiktaş'ta yeni yönetimden Anıtkabir'e ziyaret
Beşiktaş'ta yeni yönetimden Anıtkabir'e ziyaretKaan ULU- Muhammet BAYRAMANKARA, (DHA)- BEŞİKTAŞ Kulübü'nün yeni Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
- 23.12.2023 23 Ara 18:05 Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
- 23.12.2023 23 Ara 17:03 Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklandı
Beşiktaş'ta bir barda eşiyle kavgaya karıştığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş, tutuklandı. Taş'ın eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 16:47 Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eşi ile eğlenirken çevresine verdiği rahatsızlık nedeniyle dışarı çıkarılan ardından işletmecilerle kavga eden ve polise mukavemet eden şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.
- 23.12.2023 23 Ara 16:15 Beşiktaş Safi Çimento Dörtlü Final'e yükseldi
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Rize Belediyespor'u 40-27 yenen Beşiktaş Safi Çimento, Dörtlü Final'e adını yazdırdı.
- 23.12.2023 23 Ara 16:10 Beşiktaş Başkanı Arat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.
- Beşiktaş Başkanı Arat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.
- 23.12.2023 23 Ara 15:59 Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle kavga ettikten sonra tutuklandı
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eşiyle eğlenirken çevresine rahatsızlık veren şarkıcı Atilla Taş, dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga etti ve polise mukavemet etti. Atilla Taş tutuklandı.
- 23.12.2023 23 Ara 15:38 Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta bir barda çıkan kavganın ardından polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Atilla Taş tutuklanırken eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
Ünlü şarkıcı Atilla Taş, dün gece eşiyle gittiği barda alkolün dozunu kaçırınca mekanda olay çıkardı. Olay yerine gelen polise mukavemet gösteren Taş, gözaltına alındı. Şarkıcı, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 15:21 Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, pas drili ve atak organizasyonları çalıştı. Hatayspor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor.
- 23.12.2023 23 Ara 15:19 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir Ziyaretinin Ardından Açıklama Yaptı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaparak Beşiktaş'ın Cumhuriyetin bekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Arat, yeni teknik direktör hakkında ise yakın zamanda bilgi vereceklerini söyledi.
- 23.12.2023 23 Ara 14:54 Beşiktaş Başkanı Arat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü 35. Başkanı Hasan Arat, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
- 23.12.2023 23 Ara 14:53 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: İşlerimiz zor ama hedeflerimize ulaşacağız
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından taraftarlarla buluşarak işlerinin zor olduğunu ancak hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Arat, Beşiktaş'ın Cumhuriyet'in bekçisi olduğunu vurgulayarak gençlerin hayallerine ve hedeflerine destek olacaklarını belirtti.
- 23.12.2023 23 Ara 14:36 Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.
- 23.12.2023 23 Ara 14:12 Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir'i ziyaret etti
Beşiktaş Kulübü'nün yeni Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Arat başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Arat, Atatürk'ün mozolesine üzerinde 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü' yazan kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelenk bıraktı. Saygı duruşu ile tamamlanan törenin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Beşiktaş Başkanı Arat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk'e minnet ve şükranlarını sundu.
- 23.12.2023 23 Ara 10:59 Beşiktaş'ta otomobil çalan şüpheli tutuklandı
- 23.12.2023 23 Ara 10:56 Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet Derbi Maçında Karşı Karşıya
- 23.12.2023 23 Ara 09:58 Yeni yönetim çalışmalara başladı! Beşiktaş, dünyaca ünlü isme teklif yaptı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
- 22.12.2023 22 Ara 21:25 Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Akdeniz ekibi, 25 Aralık Pazartesi günü Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
- 22.12.2023 22 Ara 20:09 Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
- 22.12.2023 22 Ara 18:44 Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
- 22.12.2023 22 Ara 16:56 Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
- 22.12.2023 22 Ara 16:36 Beşiktaş ve Şanlıurfaspor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş-Alanyaspor ve Şanlıurfaspor-Çorum FK maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- 22.12.2023 22 Ara 16:35 Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla idmana başladı. İdman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
- 22.12.2023 22 Ara 16:29 Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a geliş ve ayrılık sürecini anlattı Açıklaması
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ın bir duruşu vardır, ben öyle durdum ama bazıları durmadı.
- 22.12.2023 22 Ara 15:30 Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın bir duruşu vardı, ben onu durdum, ama bazıları durmadı
Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, "Burada ben hiçbir madde yazmadım. Bir antrenör alıyorsanız arkasında durun. Siz antrenörün arkasında durmazsanız tek başına kalır. Sizin desteğiniz olursa farklı olur.