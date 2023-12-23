Son Dakika Beşiktaş Haberleri

21:08 Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi Beşiktaş forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, sol uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edilmesi üzerine ameliyat edildi. Oyuncunun sağlık durumu iyi olup, rehabilitasyon sürecine başlanacak.

18:05 Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus Spor'u mağlup etti Basketbol Süper Ligi 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 95-71 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 10. zaferini elde etti.

17:32 Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e gitti Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, Adana'ya hava yoluyla gittikten sonra kara yoluyla Mersin'e geçti. Maç öncesinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Beşiktaş kafilesi, maç kadrosunda bazı eksiklerle yer aldı.

17:23 Beşiktaş, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hatayspor ile oynayacağı maç için Mersin'e geldi. Takım otobüsüyle otele giden siyah-beyazlı kafile, taraftarlar tarafından karşılandı.

15:46 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Salon: Sinan ErdemHakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiGalatasaray Ekmas: Walden 20, Prepelic 17, Yeboah 8, McCormack 25, Göksenin Köksal 8, İsmet Akpınar 3, Sadık Emir Kabaca 4, Bost 4, Samet GeyikBeşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 8, Yiğit Arslan 2, Mitchell 15, Delgado 15,...

14:13 Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunda sakatlıkları ve kadro dışı bırakılmaları nedeniyle bazı oyuncular yer almayacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

13:52 Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakatlıkları devam eden ve hazır olmayan oyuncular kadroda yer almadı.

13:47 Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazır Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı olan idman yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

12:57 Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleşti. Takım, Adana'ya özel bir uçakla giderek kampa girecek.

12:26 Beşiktaş, Hatayspor maçına hazırlanıyor Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Beşiktaş, son maçta Alanyaspor'a yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Serdar Topraktepe, takımın başında sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden bazı oyuncuların durumu maç günü değerlendirilecek. 5 Beşiktaşlı futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

11:54 Beşiktaş, Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik yaşandı. Beşiktaş, maç öncesi 5. sırada yer alırken Hatayspor 11. sırada bulunuyor.

10:21 Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Mersin'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor, son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, Beşiktaş'ı yenerek 3 puan hasretine son vermek istiyor.

03:08 Beşiktaş'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında karşı yönlerden gelen bir otomobil ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

03:05 Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere kaldırıldı. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

03:01 Beşiktaş'ta otomobil servis minibüsüne çarptı: 9 yaralı Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, ters yöne girerek servis minibüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

00:18 Atilla Taş ve eşinin polise saldırdığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş, bir eğlence mekanından çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Atilla Taş tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23:38 Atilla Taş barda olay çıkardı, tutuklandı Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta bulunan bir barda aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti ve polise mukavemet gösterdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda Taş tutuklandı.

21:29 Hasan Arat: Beşiktaş her şeyin üstesinden gelir Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın her zaman devleti ve milleti için hizmet etmeye devam edeceğini ve gençlerle Cumhuriyetin bekçisi olacağını söyledi. Arat, yeni teknik direktör hakkında ise yakın zamanda bilgi vereceklerini belirtti.

21:11 Hentbolda Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto dörtlü finalde karşılaşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento, bugünkü maçlar sonucunda dörtlü finale yükseldi.

20:52 Beşiktaş Başkanı Arat: 'Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor' Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz' dedi. Arat, Ata ziyareti sonrası taraftarlarla buluşarak açıklamalarda bulundu.

20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle birlikte gittiği bir barda alkolün dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Atilla Taş, polis ekiplerine küfredip mukavemet gösterdiği için tutuklanırken, olay anının görüntüleri çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, alkolün etkisiyle ayakta durmakta dahi güçlük çeken Atilla Taş ve eşinin polise uzun süre direndiği, hatta saldırmaya kalktığı görüldü.

20:01 İstanbul'da turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon: 93 şüpheli yakalandı İstanbul'un Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde turistleri mekanlarına çeken dolandırıcıların yüksek fiyatlı hesap getirip ödemeyenleri darp ettiği ortaya çıktı. Eğlence mekanı sahiplerinin liderliğini yaptığı organize suç örgütlerine yönelik 13 ilde yapılan operasyonda 93 şüpheli yakalandı.

20:00 SPOR Beşiktaş'ta yeni yönetimden Anıtkabir'e ziyaret Beşiktaş'ta yeni yönetimden Anıtkabir'e ziyaretKaan ULU- Muhammet BAYRAMANKARA, (DHA)- BEŞİKTAŞ Kulübü'nün yeni Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

18:05 Beşiktaş, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.

17:03 Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle kavgaya karıştığı iddiasıyla tutuklandı Beşiktaş'ta bir barda eşiyle kavgaya karıştığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Atilla Taş, tutuklandı. Taş'ın eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16:47 Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eşi ile eğlenirken çevresine verdiği rahatsızlık nedeniyle dışarı çıkarılan ardından işletmecilerle kavga eden ve polise mukavemet eden şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.

16:15 Beşiktaş Safi Çimento Dörtlü Final'e yükseldi Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Rize Belediyespor'u 40-27 yenen Beşiktaş Safi Çimento, Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

15:59 Şarkıcı Atilla Taş, eşiyle kavga ettikten sonra tutuklandı Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eşiyle eğlenirken çevresine rahatsızlık veren şarkıcı Atilla Taş, dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga etti ve polise mukavemet etti. Atilla Taş tutuklandı.

15:38 Atilla Taş Barda Olay Sonrası Tutuklandı Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta bir barda çıkan kavganın ardından polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Atilla Taş tutuklanırken eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.

15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Ünlü şarkıcı Atilla Taş, dün gece eşiyle gittiği barda alkolün dozunu kaçırınca mekanda olay çıkardı. Olay yerine gelen polise mukavemet gösteren Taş, gözaltına alındı. Şarkıcı, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15:21 Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, pas drili ve atak organizasyonları çalıştı. Hatayspor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor.

15:19 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir Ziyaretinin Ardından Açıklama Yaptı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaparak Beşiktaş'ın Cumhuriyetin bekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Arat, yeni teknik direktör hakkında ise yakın zamanda bilgi vereceklerini söyledi.

14:53 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: İşlerimiz zor ama hedeflerimize ulaşacağız Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir ziyaretinin ardından taraftarlarla buluşarak işlerinin zor olduğunu ancak hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Arat, Beşiktaş'ın Cumhuriyet'in bekçisi olduğunu vurgulayarak gençlerin hayallerine ve hedeflerine destek olacaklarını belirtti.

14:36 Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

14:12 Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anıtkabir'i ziyaret etti Beşiktaş Kulübü'nün yeni Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Arat başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Arat, Atatürk'ün mozolesine üzerinde 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü' yazan kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelenk bıraktı. Saygı duruşu ile tamamlanan törenin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Beşiktaş Başkanı Arat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk'e minnet ve şükranlarını sundu.

10:59 Beşiktaş'ta otomobil çalan şüpheli tutuklandı Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, otomobili çalan şüpheli M.V. Bahçelievler'de yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

10:56 Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet Derbi Maçında Karşı Karşıya Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, yarın saat 13.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray Ekmas son 3 maçını kaybederek 13. sırada yer alırken, Beşiktaş Emlakjet ise son 3 karşılaşmayı kazanarak 4. sırada bulunuyor.

09:58 Yeni yönetim çalışmalara başladı! Beşiktaş, dünyaca ünlü isme teklif yaptı Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

21:25 Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Akdeniz ekibi, 25 Aralık Pazartesi günü Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

20:09 Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş, 21 Aralık 2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

18:44 Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

16:56 Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yenilenme çalışması yapan oyuncuların yanı sıra diğer futbolcular da ısınma koşuları ve pas çalışması yaptı.

16:36 Beşiktaş ve Şanlıurfaspor PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş-Alanyaspor ve Şanlıurfaspor-Çorum FK maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

16:35 Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla idmana başladı. İdman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

16:29 Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a geliş ve ayrılık sürecini anlattı Açıklaması Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ın bir duruşu vardır, ben öyle durdum ama bazıları durmadı.