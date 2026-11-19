(ANKARA) - Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP'nin 38. Olağan Kurultay davasında aldığı cezaya ilişkin, "Değişim mücadelemizin en kararlı öncülerinden Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, şahsım ve yol arkadaşlarım hakkında verilen siyasi yasak kararının hiçbir hükmü yoktur. Biz ülkemizin çocukları yatağa aç girmesin, gençlerimiz yarınlara umutla bakabilsin diye çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Silivri Zindanı'ndan tüm inancımla söz veriyorum: Hayalini kurduğumuz büyük değişimi mutlaka başaracağız" dedi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen cezaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Biz olmaz denileni yaptık, değişmez denileni değiştirdik. Kimileri bize deli dedi, kimisi iftiralarla yolumuza kara çalmaya kalktı, kimisi Hızır Paşa'larla bir oldu, bizi suçlu ilan etti. Suçumuz, 31 Mart 2024'de Türkiye haritasını değişimin rengine boyamaksa, suçluyuz. Bugün, değişim mücadelemizin en kararlı öncülerinden Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, omuz omuza yürümekten gurur duyduğum İl Başkanımız Özgür Çelik, şahsım ve yol arkadaşlarım hakkında verilen siyasi yasak kararının hiçbir hükmü yoktur. Biz ülkemizin çocukları yatağa aç girmesin, gençlerimiz yarınlara umutla bakabilsin diye çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Silivri Zindanı'ndan tüm inancımla söz veriyorum: Hayalini kurduğumuz büyük değişimi mutlaka başaracağız. Son söz: erenlerin çoktur yolu,

cümlesine dedik beli. Gören bizi sanır deli, usludan yeğdir delimiz."