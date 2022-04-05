Son Dakika Cumhuriyet Halk Partisi Haberleri

15:01 Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Esenler'de esnafı ziyaret etti Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin (İhsanoğlu) vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz.

14:57 Mansur Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna tek cümlelik yanıt: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" çıkışı sonrası tüm gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Haberler.com olarak biz de hakkındaki bu iddiaları Yavaş'a sorduk. Basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamanın yeterli olduğunu belirten Yavaş, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

14:41 Edirne'den kısa kısa CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

14:15 GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'TOGG TABELASI' SORUSUNA BAŞKANDAN İFTAR SİTEMİ - YENİDEN BURSA'nın Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'İlçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' yönündeki sorusuna Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde düzenlenen iftar programına davet edilmediğini belirterek,...

14:11 GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ'NDE 'TOGG TABELASI' SORUSUNA BAŞKANDAN İFTAR SİTEMİ BURSA'nın Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'İlçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' yönündeki sorusuna Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde düzenlenen iftar programına davet edilmediğini belirterek,...

14:04 PAZAR YERİNİN YIKIMINA KARŞI ÇIKANLARA POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHELE ETTİ ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yıkım kararı alınan pazar yerine belediyeye ait iş makinelerinin girişini engelleyen pazarcılara polis müdahale etti.

13:56 AK Parti'li Karahocagil: "6 benzemez, 2023'te de feleğin sillesini yiyecek" AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 6 muhalefet partisine yönelik eleştiride bulunarak, "6 benzemez, milletimizin desteği ile 2023'te de feleğin sillesini yiyecek.

13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş" çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Daha önce Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu bu kez, "Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum. Kimin aday olduğuna 6 lider karar verecek" dedi.

13:34 Fatih Erbakan: Mansur Yavaş aday olamaz, Kılıçdaroğlu aday olacak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nda şimdiden Cumhurbaşkanlığı adaylığı problemi baş gösterdiğini belirterek, Mansur Yavaş'ın adaylığını ihtimal görmediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

13:32 Gemlik Belediye Meclisi'nde 'TOGG tabelası' sorusuna başkandan iftar sitemi BURSA'nın Gemlik Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit'in 'İlçenin girişlerinde neden TOGG tabelası olmadığı' yönündeki sorusuna Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG'un ilçede yapımı devam eden tesisinde düzenlenen iftar programına davet edilmediğini belirterek,...

12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici Partisinin grup toplantısında vatandaşın belini büken hayat pahalılığı hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu durumun geçici olduğunu belirterek, "Çıkan enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Dün yaptık yine yaparız. Hayat pahalılığının üzerinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz" ifadesine yer verdi.

12:10 CHP'Lİ BARUT'TAN TOROSLAR'DA GÖRÜLEN ANADOLU LEOPARI İÇİN UYARI CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Anadolu leoparının Toros Dağları'nda fotokapana yansıdığını belirterek, "Anadolu leoparının korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir.

11:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

11:35 CHP'li Karabat: "Kırmızı et fiyatları yüksekken düşük fiyatla et ihracatı kabul edilemez" CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kırmızı et fiyatları vatandaşın satın alamayacağı kadar yükselmişken, düşük fiyatla canlı hayvan ve karkas et ihracatının kabul edilemeyeceğini savundu.

11:34 Seyhan Belediyesinden kadın-erkek eşitliğinde önemli adım Seyhan Belediye Meclisi, "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nın imzalanması yönündeki müşterek komisyon raporunu oybirliği ile kabul etti.

11:30 İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çubuk Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyenin düzenlediği iftar programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi.

11:15 Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir ama Allah'ın izniyle bunların hepsi geçicidir.

10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz? Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, anket şirketlerine sert bir üslupla seslendi. Devlet Bahçeli, "Kokuşmuş araştırma şirketleri alayınıza soruyorum; Siz anketleri yaparken CHP genel merkezinde mi geziyor, Kandil'de mi dolaşıyorsunuz." diye konuştu.

10:59 Başkan Uysal: "Muratpaşa yıldızlaşıyor" Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenigün Mahallesi kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftarda, "Muratpaşa'mız, sizler sayesinde yıldızlaşıyor.

10:53 Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İstanbul ya da Ankara'da bir araya gelip birbirlerine el uzatmalarını ve savaşa son vermelerini beklediklerini söyledi.

10:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dün akşam katıldığı canlı yayında, üç yıl önce sosyal medyadan paylaştıkları "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu. Özel, bunun vatandaşların CHP'li bir belediye seçmeleri için yaptıkları reklamın bir parçası olduğunu belirtip "Çarpıcı olsun diye de öyle yazdık" dedi.

00:10 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konut inşaatı şantiyesine ziyarette bulunarak işçilerle birlikte iftar yaptı.

22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının gündemde olduğu sırada gerçekleştirilen anketten şaşırtıcı sonuçlar çıktı. "Seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı olması durumunda Mansur Yavaş'a oy verir misiniz?" diye sorulan ankette Mansur Yavaş 43 ile birinci çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 36.5 oranında oy aldı.

18:40 CHP'li Aydın'dan, Meclis kürsüsünden zerzevatlı 'pahalılık' eleştirisi CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye marul, biber ve domates çıkarıp, hükümete pahalılık eleştirisinde bulundu.

17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü Ümit Özdağ'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Altay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Özdağ'ın açıklamasını, toplumun kahir ekseriyeti gibi, Millet İttifakı'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını görmesi olarak yorumluyorum. Millet İttifakı'na olan güven ve umudun bir ölçüsü olarak alıyorum" ifadelerini kullandı.

16:44 Eren Bülbül'ün adının parka verilmesinin reddedilmesine AK Parti ve MHP'den tepki Eren Bülbül'ün adının parka verilmesinin reddedilmesine AK Parti ve MHP'den tepkiMERSİN Akdeniz Belediye Meclisi'nde parka şehit Eren Bülbül'ün adının verilmesine CHP ve HDP'li meclis üyelerinin karşı çıkmasına AK Parti ve MHP'den tepki geldi.

16:23 19 Mayıs Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı 19 Mayıs Belediyesi Meclisi, belediyenin 2021 yılı faaliyet raporunu oy birliğiyle kabul etti.

16:11 TBMM Genel Kurulu MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye, küresel ve bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde yalnızlaştırma politikalarının, diplomasinin incelikli sanatını kullanarak bertaraf etmiştir.

15:55 CHP'li Bülbül: "Zeytinlik alanların madenciliğe açılmasıyla çevre zarar görecek" CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasıyla çevre ve doğanın zarar göreceğini söyledi.

15:46 Son dakika haberi... CHP'li Zeybek, İstanbul'da yangına müdahalede 59 saniyelik kayıp olduğunu ileri sürdü Son dakika haberleri: CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, acil numaraların 112'de toplanması sonrası İstanbul'da itfaiyenin yangına müdahalesinde 59 saniyelik bir gecikmenin yaşandığını ileri sürdü.

15:34 CHP'li Altay: Kur korumalı mevduat enflasyon nedeni CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Avrupa'da bize en yakın enflasyon rakamı yüzde 10 iken Türkiye'de neden yüzde 61 ? Kur korumalı mevduat bunun sebeplerinden birisidir.

15:14 CHP Grup Başkanvekili Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin, enflasyonda dünya yedincisi olduğunu belirterek, "Bu, Türkiye için bir utanç." dedi.

14:35 Başkan Acar: "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç" Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin meclis toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Musa Özcan'ın, "Battı-çıktı yapılmasını yeniden tartışalım" şeklinde açıklamasına yanıt vererek, "Battı-çıktı şehrimizin iki yakasını birbirine bağlayacak ciddi bir ihtiyaç" dedi.

14:22 TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

14:05 CHP'li Karabıyık'tan "taşımalı eğitimdeki servis ücretleri" değerlendirmesi Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, her yılın temmuz ayı sonu ağustos ayı başında yapılan taşıma ihalelerinin ardından yaşanan mağduriyetin giderilmesi için ek fiyat farkı ödemelerinin Eylül 2021 tarihli yapılması gerektiğini öne sürdü.

14:05 "CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili söyledikleri tam bir yalandır" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılan projeler hakkındaki sözlerine ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nın kamu-özel sektör iş birlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri tam bir...

13:49 Mudanya Belediyesi ayçiçek tohumlarını toprakla buluşturdu Mudanya Belediyesi Balabancık Mahallesi'nde belediyeye ait 85 dönümlük arazide ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

13:47 Esenyurtlular iftar sofrasında buluştu Esenyurtlular iftar sofrasında buluştu Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde düzenlediği iftar programı ile yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

13:39 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çaldığı römorku satmak isterken jandarmanın başarılı takibi ile yakalanan CHP'li eski belediye başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:27 AK Parti'li Taşkın, Mersin'de bir parka "Eren Bülbül" ismi verilmesinin reddedilmesini kınadı AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde bir parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesinin muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesini kınadı.

13:05 Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan "cumhurbaşkanı adayı" açıklaması Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını ifade etti.

12:49 Edremit'in 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi Edremit Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında "2021 Yılı Faaliyet Raporu" oy çokluğu ile kabul edildi.

12:16 Aydemir: 'Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz' AK Parti Milletvekili Aydemir, milletin siyasi partileri hizmet etmesi için iktidara taşıdığını, AK Parti'nin de bu duygu ve gaye ile iktidara gelerek millete hizmet ettiğini berterek, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı milletin sesidir' vurgusunda bulundu.

12:07 CHP'li Kaya: "Diyanet İşleri 'oruç tutmayanlara nefretle yaklaşılmamalı' uyarısında bulunmalı" CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığından, ramazan ayında huzurun, sevginin hakim kılınabilmesi adına uyarıcı nitelikte fetvalar yayımlamasını isteyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Bizim gibi inanan ve oruç tutanlara nasıl saygı gösteriliyorsa, inanmayan,...

11:42 Son dakika politika: CHP'li Yalım, Bakan Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu Son dakika politika haberine göre CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye orman yangınları için alınan tedbirleri sordu.

11:23 CHP'li Sarıbal, Hatay ve çevresinde dondan zarar gören meyve üreticilerinin desteklenmesini istedi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay ve yakın bölgedeki bazı yerlerde don olayı yaşandığını ve meyve üreticilerinin zarar gördüğünü belirterek "Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin meyve üreticilerinin bu zararının derhal ama derhal afet kapsamında düşünülerek desteklenmesi, zararlar tespit...

09:17 Başkan Atabay esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde dükkan işleten esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

05:12 ŞEBNEM ŞİRİN CİNAYETİ SANIĞI: YERE DÜŞTÜKTEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Furkan Zıbıncı (25), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.

23:27 Burhaniye Belediyesi 2021 faaliyet raporu kabul edildi Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu CHP, İYİ Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

23:02 Son dakika haberi | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız" Son dakika haber... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Bir tane doğru var yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız" " Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği iftar programına katıldı.

21:05 İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

19:27 "Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Genel Kurulunda TBMM Genel Kurulunda, "vergi ve ekonomi paketi"ni içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü...

18:54 AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, stokçulukla mücadeleye ilişkin, "Hayatın olağan akışına uygun şekilde satmak üzere deposunda mal bulunanı tabii ki suçlayamayız ama bu tip durumlarda tamahkarlık peşinde koşanlara dönük olarak bakanlıklarımızın güçlü tedbirleri var.

18:53 İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

18:16 (İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 29 ORANINDA ZAM YAPILDI İSKİ'nin talebiyle olağanüstü toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde oylamaya sunulan zam teklifi, AK Parti grubunun isteği üzerine revize edildi.

18:06 CHP ve HDP'li üyeler 'Eren Bülbül' ismini reddetti CHP ve HDP'li üyeler 'Eren Bülbül' ismini reddetti Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Şehidimizin ismini bir parka veremediğim için kahroluyorum" Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinde, şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesini içeren önerge, CHP, HDP ve diğer...

17:40 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi! CHP Bursa İl Başkanlığı binasının iki aylık elektrik borcunu Başkan İsmet Karaca ödedi. Bankadan 5 TL'lik banknotlarla borcunu ödeyen Karaca, "Bankaya gittik, para çektik. Paramızın düştüğü duruma bakın. Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Bu faturada yazan tutarı ödemek için bu kadar para çektik" dedi. Ödemenin yapılmasının ardından binaya yeniden elektrik verildi.

17:37 TBMM Genel Kurulu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Yargı üzerinde basınç kuran bir yürütme var. Yürütmeye şirin görünmek için çaba sarf eden bir yargı var" sözüne katılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

17:34 AK Parti'li Yılmaz'dan CHP ve HDP'ye 'Eren Bülbül' tepkisi AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde bir parka 'İyi ki varsın Eren-Eren Bülbül Parkı' isminin verilmesi önergesinin CHP ve HDP'nin oylarıyla reddedilmesine tepki göstererek, "Biz şehitlerimizin adını her daim yaşatacağız.

17:23 CHP Grup toplantısı CHP Grup toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Yargı bağımsızlığı konusunda, çoklu baro konusunda endişe taşıyorlar.

17:06 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, Kılıçdaroğlu hakkındaki tedbir kararını değerlendirdi Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasında, mahkemenin Kılıçdaroğlu hakkında verdiği "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin, "Bu...

17:06 Foça eski Belediye Başkanı Ahmet Nihat Dirim'e gözyaşlarıyla veda Bir süredir rahatsız olan ve yaşamını yitiren Foça eski Belediyesi Başkanı Ahmet Nihat Dirim, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

16:44 CHP'li Köksal: "Sorunlara karşı duyarsız bir AKP'yle karşı karşıyayız" CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Sorunları çözmekten uzak ve yaşanan sorunlara karşı son derece duyarsız bir AKP ile karşı karşıyayız." dedi.

16:26 Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidirCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini hatırlatarak, "TÜİK, doğruları söylemiyor.

16:09 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gerçek sahipleri bu ülkenin halkıdır, yani biziz. Sarayda oturan şüreka ve sarayın kendileri bunlar devletin sahibi değillerdir.

16:09 Kürsüye sebzeleri koydu ve TBMM'de hayat pahalılığını türlü yemeğiyle anlattı: Bir kişinin doyacağı türlünün maliyeti 50 TL CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kürsüye marketten satın aldığı tek parçalık sebzeleri yerleştirdi. Gürer tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını anlattığı konuşmasında "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lirayı buldu" dedi.

16:04 MERSİN'DE EREN BÜLBÜL'ÜN ADININ PARKA VERİLMESİ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatını yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlattıkları 'İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı' yazılı tabelayı Huzurkent Mahallesi Avşar Sokak'taki bir parka dikti.

16:01 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin doğruyu yansıtmadığını savunarak, "Bağımsız, akademik dünyadan insanların oluşturduğu Enflasyonu Araştırma Grubu'na (ENAG) göre enflasyon yüzde 143. Gerçek.

15:47 CHP'li Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum'da konuştu Açıklaması CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadın kolları örgütünün üye sayısının 80 bine yaklaştığını söyledi.

15:38 TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

15:28 İsim önergesi reddedilen parka Eren Bülbül'ün adını taşıyan tabela dikildi Mersin'in Akdeniz ilçesinde, şehit Eren Bülbül'ün adının verilmesine ilişkin önerge Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesinin ardından parka "İyi Ki Varsın Eren Bülbül Parkı" yazılı tabela dikildi.

15:07 Yolsuzluk operasyonundan tutuklanan Avcılar'ın eski Belediye Başkanı iddiaları reddetti: Özgeçmişim temiz! "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ifadesinde, iddiaları reddetti ve özgeçmişinin temiz olduğunu öne sürdü.

14:31 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: 5'li çete diyorum, bir daha dava aç! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "5'li çeteye hizmet için 'Sana işi dolarla veriyorum' diyorsun. Ben 5'li çete dedim diye incinmiş, güncenmiş beyefendi. Bir daha aç dava, bir daha dava açmazsan namertsin." dedi.

14:00 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Sivaslı bir vatandaşın eline tutuşturduğu kağıtta yazılanları okuyan Kılıçdaroğlu, ailenin atama beklediğini belirterek, "Öğretmenler ve sağlıkçılar sabretsin, bizim dönemimize atama sorunu çözülecek" dedi.

13:33 Son dakika gündem: Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika gündem haberi: Denizli'de, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

12:48 Anayasa Mahkemesi, haberleri nedeniyle gazetenin tazminata mahkum edilmesini hak ihlali saydı Anayasa Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in, bir yerel gazeteye açtığı tazminat davasının kabul edilerek, gazetenin tazminat ödemeye mahkum edilmesini, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali saydı.

11:54 5 Nisan Avukatlar Günü Sinop Barosu tarafından "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle konuşan Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, meslek sorunlarını dile getirerek birçok konuda iyileştirme ve çözüm talep etti.

10:45 İç Anadolu Belediyeler Birliği başkanları Antalya'da buluştu Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 65'inci Olağan Meclis Toplantısı, Birlik Genel Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.

01:29 Son dakika haberi! Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun muhtemel cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirme Açıklaması Son dakika haber: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorum ben. Herkesin ittifak ettiği bir kişi neden seçilmesin?