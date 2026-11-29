CHP Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, İzmir'de partisinin Buca ilçesinde düzenlenen üye katılım töreninde, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

CHP Buca İlçe Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan Bilek, partinin kurumsal yapısına ve genel başkanına saygısızlık etmeyen, ahlaksız olmayan ve hırsızlık yapmayan herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Bilek, CHP'nin içinde bulunduğu süreci "elek dönemi" olarak nitelendirerek, "Sizler eleğin üstünde kalan tabiri caizse müstesna insanlarsınız. Eleğin altına düşen arkadaşlarımız, o eleğin altındaki işlerin peşinden gitsin. CHP'de kalma ve CHP'ye sahip çıkmak bu ülkenin değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Biz CHP olarak Türkiye'nin her yerindeyiz." dedi.

Partiden istifa eden belediye başkanları ve meclis üyelerine de değinen Bilek, şunları kaydetti:

"Bu sizlerin, bizlerin suçu değil. Bu 2024'te bunları adaylaştıranların suçudur. Siz suçlu değilsiniz. Ben 2020'den 2023'e kadar parti meclis üyeliği yaptım, bizim yanlışımız yok mu? Var. İzmir'in 3 tane milletvekili için maalesef ben de elimi kaldırdım ve sizden özür diliyorum. Gerektiği zaman özeleştirimizi de yaparız ama biz partiyi hırsızlara, arsızlara bırakmayacağız."

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ebru Okay ise CHP'li olmanın cumhuriyetin değerlerine, demokrasiye, adalete, eşitliğe ve halkın iradesine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

Ülkenin kolay bir süreçten geçmediğini savunan Okay, "Toplumun farklı kesimlerinde ekonomik sıkıntılar, adalete ilişkin kaygılar ve geleceğe dair beklentiler var. İşte tam da böyle bir dönemde bizlere daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim görevimiz umutsuzluğu büyütmek değil, umudu çoğaltmaktır." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de partinin 7 gün 24 saat çalıştığını, son 45 günde 6 bin üye kazandırdıklarını söyledi.

Programda CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partiye katılan yaklaşık 200 yeni üyeye rozetleri takıldı.