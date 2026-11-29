İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, sakatlıklarla boğuşan Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile kış transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Marca'da yer alan habere göre, Viking karşılaşmasında sakatlanan ve sahalara dönüşü ocak ayını bulacak olan 30 yaşındaki futbolcu, İspanyol kulübünün gelecek planlamasından çıkarıldı.

SAKATLIK BAŞINI YAKTI

2024 yılında Atletico Madrid'e imza atan ve kulüpteki ilk iki sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Sörloth, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 8 maçta forma giyemedi. Tecrübeli santrfor, sahaya çıktığı 8 karşılaşmada ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Kadroda tutulması düşünülen Norveçli oyuncu hakkında; yaşı ve artan sakatlık sorunları nedeniyle fikir değişikliğine gidildi.

GELİR SAVUNMA TAKVİYESİNE AKTARILACAK

Hücum hattını Julian Alvarez ve Jonathan David ikilisi üzerine kurmayı hedefleyen Madrid ekibinin, sezon başında Juventus'un kapısından dönen Sörloth'un satışından elde edeceği bonservis gelirini savunma hattına yapacağı takviyeler için kullanmayı planladığı aktarıldı.

SÜPER LİG DEVLERİYLE DE ANILIYOR

Alexander Sörloth'un ismi Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve eski takımı Trabzonspor ile de anılıyor.