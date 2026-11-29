Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, İsmail, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Vedat Muriqi.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate.

CANLI ANLATIM:

16' Greenwood, pasını Vedat Muriqi'ye aktardı. Çaprazdan vuruşunu yapan Vedat, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi. Top kalecide kaldı.

15' Levent Mercan'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi. Dönen topa Vedat Muriqi vurdu, Ertuğrul bir kez daha başarılı oldu. Devamında Skriniar'ın şutu ise auta çıktı.

14' Fenerbahçe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başında Kerem Aktürkoğlu var.

13' İsmail Yüksek'in ceza sahası içinden çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Semedo yerde kaldı ve hakem Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.

11' Diabate, pasını Cardoso'ya ulaştıramadı. Araya giren Kante topu kazanırken oyun yeniden Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti.

10' Semedo, sağ kanattan ceza sahasına ortasını gönderdi ancak Greenwood topa yetişemedi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkarak topu kontrol etti.

8' Semedo ile Vedat Muriqi arasındaki pas anlaşmazlığı sonrası top taca çıktı. Taç atışı Erzurumspor'un.

7' Erzurumspor'da Cardoso hücuma çıkarken Skriniar kayarak yaptığı müdahaleyle topu kazandı.

5' Levent Mercan, sol kanattan sert ve keskin bir orta gönderdi. Vedat Muriqi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

4' Soldan gelen ortada Mujakic, göğsüyle topu kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a bırakmak istedi. Oğuz Aydın'ın baskısıyla ceza sahasında karambol yaşandı ancak top kalecide kaldı.

3' Levent, sol kanattan ortasını ceza sahasına gönderdi. Mustafa Yumlu araya girerek topu uzaklaştırdı. Top Erzurumspor'da kaldı.

2' Kerem Aktürkoğlu, ortasını ceza sahasına gönderdi. Greenwood topu geriye doğru oynadı. Fenerbahçe şimdi geriden paslaşarak oyun kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.