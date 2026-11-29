Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup ederek haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı. Konuk ekip Iğdır FK'nın gördüğü üç kırmızı kartla 8 kişi tamamladığı mücadelede 12 maçlık yenilmezlik serileri de sona erdi.

BEKİR KARADENİZ'DEN ÜST ÜSTE GOLLER

Karşılaşmaya hızlı ve baskılı başlayan Pendikspor, 12. dakikada Bekir Karadeniz'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda 26. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bekir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı.

IĞDIR FK 8 KİŞİ KALDI

İlk yarının son anlarında konuk ekip Iğdır FK'da Loic Kouagba, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda da konuk ekibin kart kabusu dinmedi. Iğdır FK'da 59. dakikada Efe Şıhlaroğlu, 63. dakikada ise Felix Afena-Gyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve konuk ekip mücadelenin kalan bölümünü sahada 8 kişiyle sürdürmek zorunda kaldı.

SON SÖZÜ EFEHAN SÖYLEDİ

Pendikspor, 81. dakikada Efehan Pekdemir'in kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi ekip sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

İki maçlık galibiyet hasretine son veren İstanbul temsilcisi Pendikspor, puanını 17'ye yükseltti. Ligde 12 maç sonra kaybeden Iğdır FK, 29 puanda kaldı.