İsrail'de hükümet kurma sürecinde gözler Başbakan Binyamin Netanyahu ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki görüşmeye çevrildi. Tel Aviv'deki Kirya Askeri Karargâhı'nda gerçekleştirilen kritik toplantı yaklaşık 2 saat sonra sona erdi. Ulusal birlik hükümeti kurulması ve dönüşümlü başbakanlık modelinin ele alındığı görüşmenin ardından taraflardan henüz anlaşmanın sonucuna ilişkin açıklama gelmedi.

İKİ LİDER 2 SAAT BOYUNCA GÖRÜŞTÜ

29 Kasım Pazar sabahı gerçekleştirilen görüşme, İsrail ordusunun Tel Aviv'deki Kirya Askeri Karargâhı'nda başladı.

İsrail basınına göre toplantının ilk bölümünde güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Ardından Netanyahu ve Eisenkot, ulusal birlik hükümeti kurulması ihtimalini değerlendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin sona erdiği bildirilirken, müzakerelerin içeriğine ve elde edilen sonuca ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

NETANYAHU BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU EİSENKOT'A BIRAKMAYI KABUL ETMİŞTİ

Görüşmenin öncesinde Netanyahu, ulusal birlik hükümeti kurulması halinde dönüşümlü başbakanlık sistemini kabul edebileceğini açıklamıştı. Buna göre ilk dönemde başbakanlık görevini Gadi Eisenkot üstlenecek, Netanyahu ise yedek başbakan olarak görev yapacaktı.

Netanyahu'nun daha önce başbakanlık görevini ilk sırada üstlenmekte ısrar etmesine rağmen bu şarttan vazgeçmesi, koalisyon görüşmelerinin önünü açan önemli bir gelişme olmuştu.

Eisenkot ise Netanyahu'nun teklifinin ciddiyetini değerlendirmek için 24 saat süre tanımış ve somut bir koalisyon anlaşması yapılması çağrısında bulunmuştu.

PARTİLERİN MÜZAKERE HEYETLERİ DE MASADAYDI

Netanyahu ile Eisenkot'un görüşmesi devam ederken Likud ve Yashar partilerinin müzakere heyetleri de temaslarını sürdürdü.

Yashar Partisi'nin, eski Başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki B'Yachad Partisi ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Koalisyon pazarlıklarında başbakanlık paylaşımının yanı sıra ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik yükümlülüğü, 7 Ekim 2023 saldırılarındaki güvenlik zafiyetlerinin araştırılması ve hükümette yer alacak partiler konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

EİSENKOT'UN HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 6 ARALIK'A KADAR SÜRESİ VAR

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım'da hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a vermişti.

Eisenkot'un hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde anlaşma sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı'ndan 14 günlük ek süre talep edebilecek.

Netanyahu ile gerçekleştirilen görüşmeden henüz bir anlaşma çıkmaması, İsrail'deki koalisyon pazarlıklarının devam edeceğini gösteriyor. Tarafların önümüzdeki saatlerde yapacağı açıklamalar, ulusal birlik hükümetinin kurulup kurulamayacağı açısından önem taşıyor.