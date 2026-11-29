Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu arasındaki çatışmalar yeniden tırmandı. Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarının ardından koalisyon, Yemen'de askeri operasyon başlattığını duyurdu. Operasyon öncesinde Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı için sivillere tahliye çağrısı yapılırken, Husiler de Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarını hedef almakla tehdit etti. Karşılıklı açıklamalar, çatışmanın kritik limanlara ve enerji altyapısına yayılabileceği endişesini artırdı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEMEN'E ASKERİ OPERASYON

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yemen'de askeri operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Maliki, operasyonun Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık düzenlendiğini belirterek, "Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık askeri bir operasyon gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Koalisyonun açıklamasında, hedef alınan tesislerin Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemesine yardımcı olduğu ve Kızıldeniz'deki deniz ulaşımını tehdit ettiği öne sürüldü.

RAS İSA LİMANI İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

Askeri operasyon öncesinde Arap Koalisyonu, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'nın boşaltılması çağrısında bulundu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, sivillerin güvenlikleri için limandan uzaklaşmalarını istedi ve tahliye güzergahını gösteren bir harita paylaştı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerin yakıt ihtiyacı açısından önemli bir merkez olan Ras İsa Limanı, Yemen'in batı kıyısında bulunuyor. Liman, geçmişte de ABD ve İsrail'in askeri saldırılarının hedefi olmuştu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise koalisyonun tahliye çağrısının ardından Ras İsa Limanı'na saldırı düzenlendiğini bildirdi.

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A MİSİLLEME TEHDİDİ

Koalisyonun Ras İsa Limanı için yaptığı tahliye çağrısının ardından Husiler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarını hedef alacaklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Cidde Limanı başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki tüm limanların hedefleri arasında bulunduğunu açıkladı.

Seri, limanlarda çalışan personel ve çevrede bulunan sivillerin derhal bölgeden uzaklaşmasını isterken, uluslararası denizcilik şirketlerine de gemilerini limanlardan çekme çağrısı yaptı.

Husilerin tehditleri arasında Cidde, Yenbu ve Cizan limanları ile Kral Fahd Sanayi Limanı da bulunuyor.

RİYAD'A 3 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

Bölgedeki gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları oldu.

Arap Koalisyonu, Husiler tarafından başkent Riyad ve ülkenin doğusundaki bölgelere fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Doğu bölgesini hedef alan iki füzenin imhası sırasında düşen parçaların siviller arasında yaralanmaya neden olmadığını bildirdi.

Koalisyon, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulundu.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmişti. Bunun ardından ülkedeki iç savaş derinleşmiş, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler destekli ateşkes, ülkede görece sakin bir dönem yaşanmasını sağlamıştı. Ancak Temmuz 2026'dan itibaren çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Son haftalarda Husilerin Suudi Arabistan'ın havaalanları, askeri tesisleri ve enerji altyapısına yönelik saldırıları artırması, Riyad yönetiminin askeri karşılıklarını da yoğunlaştırdı.

KIZILDENİZ'DE DENİZ TİCARETİ DE TEHLİKEDE

Son gelişmeler, yalnızca Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki askeri gerilimi değil, uluslararası deniz ticaretini de yakından ilgilendiriyor.

Ras İsa Limanı'nın yanı sıra Cidde, Yenbu ve Cizan gibi önemli ticaret merkezlerinin hedef gösterilmesi, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı açısından yeni riskler oluşturuyor.

Özellikle Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı, küresel ticaret ve enerji taşımacılığının önemli geçiş noktalarından biri olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Karşılıklı operasyon ve tehditlerin ardından bölgede gerilimin daha da yükselmesinden endişe ediliyor.