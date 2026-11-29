TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, 26 Kasım'da Batum'da oynanan Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylara tepki gösterip, Gürcistan'a yönelik tur organizasyonlarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Şenol, Gürcistan hükümetinden özür mahiyetinde bir açıklama gelmediği sürece kararlarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, 26 Kasım akşamı Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayların Türk turizmcileri ve vatandaşları derinden üzdüğünü belirten Şenol, Gürcistan'a yönelik tur organizasyonlarının iptal edilmesi yönünde karar aldıklarını ifade etti. Şenol, "O maç sadece Beşiktaş'ın değil, 85 milyonun yüreğinin ve kalbinin orada olduğu bir maçtı. İşin içerisinde İsrail olduğu için bizler açısından çok büyük önem arz ediyordu. Maç sırasında ve sonrasında yaşananlar, bizleri gerçekten çok üzdü. Gürcistan polisinden böyle bir müdahale beklemiyorduk. Yılın 12 ayı turizm faaliyetleriyle Gürcistan'a ciddi katkı sağlayan turizmciler olarak yaşananları kınıyoruz" dedi.

'BİRİKEN TEPKİLERİN DIŞA VURUMU OLDU'

Tur iptallerinin yalnızca son yaşanan olayla sınırlı olmadığını belirten Şenol, Türk vatandaşlarının özellikle Sarp Sınır Kapısı'nda ve Gürcistan'a girişlerde uzun süredir çeşitli sorunlarla karşılaştığını söyledi. Şenol, "Birkaç yıldır Gürcistan sınır geçişlerinde, Türk misafirlerimize yoğun şekilde ikinci sınıf muamelesi yapıldığını gözlemliyorduk. Bu konuları yetkililere de iletiyorduk ancak sınır uygulamalarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle müdahale imkanımız sınırlıydı. Son yaşanan olay, geçmişten bugüne biriken tepkilerin de dışa vurumu oldu. Biz de acenteler olarak tepkimizi ortaya koymak istedik" diye konuştu.

'KONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ'

Turizm sektörünün alınan karardan ekonomik olarak etkilenebileceğini bildiklerini belirten Şenol, "Elbette ticari kazanç bizim için önemli. Hepimiz aile geçindiriyoruz, personel çalıştırıyor ve istihdam sağlıyoruz. Ancak konu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan toprakları ve milli meselelerimiz olduğunda aç kalırız, susuz kalırız ama hiçbir şekilde boyun eğmeyiz. Gürcistan hükümetinden özür mahiyetinde bir açıklama gelmediği sürece tur organizasyonlarını yapmayı planlamıyoruz" dedi. Kararın özellikle 14 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Noel pazarı turlarını etkileyeceğini belirten Şenol, rezervasyon yaptıran misafirlerle tek tek görüşüldüğünü bildirdi. Şenol, bazı misafirlerin farklı destinasyonlara yönlendirildiğini, başka bir tur tercih etmeyen müşterilerinse ücretlerinin iade edildiğini belirtti.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Gürcistan arasındaki turizm ve ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken Şenol, 2012 yılında kimlikle geçiş uygulamasının başlamasının ardından Gürcistan'da önemli değişimler yaşandığını söyledi. Türk yatırımcıların Gürcistan'da otel, inşaat ve altyapı gibi birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirten Şenol, "2012'de kimlikle geçiş uygulaması başladığı günden bugüne Gürcistan'daki değişimi yakından biliyoruz. Bugün, Batum ve Tiflis'te çok sayıda Türk yatırımcının faaliyetleri bulunuyor. Otellerden inşaat sektörüne, yol yapım çalışmalarına kadar birçok alanda Türk yatırımcılar var. Gürcistan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmasının önemini bilmesi gerekiyor. Gürcistan hükümetini ve polis teşkilatını Türk insanına karşı daha vicdanlı ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz" dedi.