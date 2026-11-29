İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti görüntüleyen İspanyol gazeteci Laura de Chiclana, İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Bir grup yerleşimci tarafından çevrelenen gazeteci, kendisine parmak sallayarak tepki gösteren bir kişinin ardından üzerine yürüyen başka bir adam tarafından sertçe itilerek duvara savruldu. Saldırı anları kameralara yansırken gazetecinin yaşadığı olay uluslararası basında da gündeme geldi.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

İspanyol gazeteci Laura de Chiclana, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldığı baskı ve saldırıları haberleştirdiği sırada bir grup İsrailli yerleşimcinin hedefi oldu.

İspanyol Mediaset grubuna bağlı Informativos Telecinco ile çalışan gazetecinin bulunduğu noktaya gelen yerleşimcilerden biri parmağını sallayarak tepki gösterdi. Ardından başka bir kişi hızla gazeteciye yaklaştı ve onu sert şekilde iterek duvara savurdu.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anında gazetecinin kendisine dokunulmaması için tepki gösterdiği duyuldu. Görüntülerde yerleşimcilerin gazeteciyi çevrelediği ve fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Telecinco, 28 Kasım'da yayımladığı haberde de Chiclana'nın Filistinlilere yönelik taciz ve şiddeti takip ederken saldırıya uğradığını doğruladı.

BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ TIRMANIYOR

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler ve güvenlik güçlerinin saldırılarında 1.147 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu ise yalnızca ekim ayında Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 3 bin 133 saldırı kaydetti. Bunların 1.369'unun yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de yerleşimci saldırılarının ve yeni yerleşim noktalarının oluşturulmasının rekor seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.