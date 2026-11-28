Süper Lig'de gol krallığı yarışında dengeler değişti. Gift Orban, dünyaca ünlü golcüleri geride bırakarak listenin ilk sırasına yükseldi.

GIFT ORBAN ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Süper Lig'de 12 haftanın ardından gol krallığı yarışında Gift Orban rakiplerini geride bıraktı. 12 golle zirveye yerleşen Orban, en yakın takipçisi Dusan Vlahovic'in bir gol önüne geçti. Gol krallığı yarışında ilk iki sıradaki futbolcuların çift haneli gol sayılarına ulaşması dikkat çekerken zirve ile üçüncülüğü paylaşan isimler arasında üç gollük fark oluştu.

VLAHOVIC ZİRVENİN BİR ADIM GERİSİNDE

Gol krallığı yarışında Gift Orban'ın en yakın takipçisi Dusan Vlahovic oldu. Geride kalan 12 haftada 11 gol kaydeden Vlahovic, listenin ikinci sırasında yer aldı. Orban ile Vlahovic arasında yalnızca bir gollük fark bulunması, önümüzdeki haftalarda zirve sıralamasının değişebileceğini gösteriyor.

SALAH VE OSIMHEN AYNI GOL SAYISINDA

Gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Victor Osimhen, dokuzar golle zirvenin üç gol gerisinde kaldı. Benedyczak ve Shomurodov da aynı gol sayısına ulaşarak yarışa ortak oldu. Dört futbolcunun dokuzar golle üçüncü sırayı paylaşması, gol krallığı yarışındaki rekabeti artırdı.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Süper Lig'de 12 haftanın ardından gol krallığı yarışındaki sıralama şöyle: